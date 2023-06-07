МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средние державы Глобального Юга должны быть в центре внимания США, уверен автор статьи в Foreign Policy. Их поддержка России стала неожиданной для Вашингтона, который никогда не учитывал национальные интересы других стран. Пришло время это менять. Подход БРИКС к расширению за счет новых стран формируется, заявил Лавров

В мае президент Украины Владимир Зеленский провел почти неделю в Джидде (Саудовская Аравия) и Хиросиме (Япония). Его цель: заручиться поддержкой Бразилии, Индии, Индонезии и Саудовской Аравии — четырех основных нейтральных государств в украинском конфликте. Эти и другие ведущие страны Глобального Юга.

Автор выделяет шесть ведущих средних держав Глобального Юга: Бразилия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция. Сегодня они обрели невиданную доселе власть. Их новообретенный геополитический вес объясняется вот как: у них все больше свободы действий, они выиграли от регионализации и воспользовались напряженностью между США и Китаем.

Эти колеблющиеся государства не находятся ни на чьей орбите и, следовательно, вольны создавать новую силовую динамику. Все они входят в "Двадцатку" и активно занимаются как геополитикой, так и геоэкономикой. С самого начала они отказались от военной помощи Украине и воздержались от западных санкций против России.

Но важнейшей ролью этих государств в конфликте стало противодействие западным санкциям против России — а в ряде случаев их откровенный подрыв. Турция оказалась в числе стран, направляющих в Россию наибольшие объемы товаров двойного назначения, тем самым нарушая не только дух, но, возможно, и букву западных санкций. За эту деятельность США уже ввели санкции против четырех турецких компаний. Большинство других средних держав сохраняют строгий нейтралитет, хотя ЮАР склоняется в сторону России. Все шестеро поддерживали или расширяли торговые и иные связи с Россией еще до начала боевых действий.

МВФ прогнозирует, что в этом году российская экономика вырастет на 0,7процента — едва ли это тот паралич, на который рассчитывал Запад. Колеблющиеся государства помогли России ослабить удар от санкций и продолжат это делать и впредь. Это одна из причин, почему Кремль решил, что благополучно сведет концы с концами, развернув торговлю на юг и восток.

Полностью материал читайте на ИноСМИ >>>