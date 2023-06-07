МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,50%, до 2694,69 пункта, долларовый РТС снизился на 0,22%, до 1035,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 55 копеек, до 81,95 рубля.