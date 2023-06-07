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https://1prime.ru/News/20230607/840777890.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,50%, до... ПРАЙМ, 07.06.2023
новости, акции, рынки, фондовый рынок, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,50%, до 2694,69 пункта, долларовый РТС снизился на 0,22%, до 1035,93 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 55 копеек, до 81,95 рубля.