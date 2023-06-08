МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июня 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 1,150 триллиона рублей, или на 38,4% от годового плана, сообщает Минфин РФ в своем телеграм-канале. В РАР рассказали об активности иностранных компаний в России до 2022 года

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 июня 2023 года — составило 1 150,4 миллиарда рублей, или 38,4% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 июня лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты" — он исполнен на 65,2%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 63,4%, по проекту "Демография" — 46,4%, "Производительность труда" — 44,9%, "Экология" — 42,6%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 41,5%, "Образование" — 32,8%.

За ними следуют нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" — 32,4%, "Здравоохранение" — 30,3%, "Международная кооперация и экспорт" — 30,1%, "Безопасные качественные дороги" — 28,7%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 28,7%.

Расходы по нацпроекту "Жилье и городская среда" составили 26,1% от годового плана, а по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" — 24,4%.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".