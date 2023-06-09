МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, по итогам недели также могут остаться в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 8 июня

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,14%, до 33 881,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 13 360,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4 313,77 пункта.

С понедельника Dow Jones вырос на 0,4%, NASDAQ – на 0,8%, S&P 500 – на 0,7%.

Рынки находятся в ожидании заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы в следующую среду. По данным CME Group, почти 75% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, остальные 25% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.

Во вторник на следующей неделе также будут опубликованы данные о потребительских ценах в стране за май. По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. Эти данные могут оказать влияние решение центробанка.

"Фоном последнего времени стала повышенная макроэкономическая неопределенность, но инфляция по-прежнему остается некомфортно высокой. Мы считаем, что ФРС уже достигла максимального уровня ставки, пусть и более высокие показатели инфляции по-прежнему оставляют вероятность повышения на следующей неделе", — цитирует агентство Блумберг аналитиков ING.