Медведев попросил дать координаты будущего завода Rheinmetall на Украине
Медведев попросил предоставить точные координаты предполагаемого завода танков на Украине
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Медведев попросил предоставить точные данные местоположения предполагаемого завода по разработке танков на территории Украины, строительство которого планирует немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.
Зампред Совбеза России выложил на своем аккаунте в Twitter данную просьбу, так как компания публично заявила о твердом решении построить завод в Украине.
Rheinmetall планирует завершить переговоры в ближайшее время с компаниями на Украине и прийти к взаимовыгодному соглашению касаемо совместного выпуска снарядов, ПВО и танков на Украине, отметила немецкая газета Die Welt 9 мая.
https://1prime.ru/News/20230610/840800189.html
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