МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Медведев попросил предоставить точные данные местоположения предполагаемого завода по разработке танков на территории Украины, строительство которого планирует немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Медведев ответил на слова экс-генсека НАТО о войсках на Украине

Зампред Совбеза России выложил на своем аккаунте в Twitter данную просьбу, так как компания публично заявила о твердом решении построить завод в Украине.

Rheinmetall планирует завершить переговоры в ближайшее время с компаниями на Украине и прийти к взаимовыгодному соглашению касаемо совместного выпуска снарядов, ПВО и танков на Украине, отметила немецкая газета Die Welt 9 мая.