ЖЕНЕВА, 10 июн — ПРАЙМ. Восстановление аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорт аммиака в украинские порты из Тольятти перенесены на продолжительный срок из-за теракта киевского режима, идеи генсека ООН относительно поставок удобрений теперь стоят под вопросом, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. Украина просит Европу резко нарастить поставки электроэнергии

Украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в понедельник вечером, отметило Минобороны России. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", оператор российского участка аммиакопровода, сообщила, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

Замминистра сказал, что произошло самое худшее: террористический акт в отношении аммиакопровода. Именно этот теракт стоит винить в срыве планов о возобновлении экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, подчеркнул Вершинин.

Замглавы МИД России назвал теракт воплощением "неразумной, нерациональной и преступной линии", которую провела украинская сторона. Он напомнил, что экспорт аммиака имеет первостепенное значение для стран Африки, Азии и Южной Америки, а также является одним из пунктов, предусмотренных меморандумом, подписанным с ООН.

"Как вы знаете, по поводу аммиака в последнее время генеральный секретарь ООН выступал с различными идеями и инициативами. Сегодня, по существу, нанесен удар всем этим идеям и инициативам. Реальная перспектива восстановления, запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго", — заключил Вершинин.

Россия, Турция, ООН и Украина летом прошлого года подписали соглашение из двух частей об экспорте российской и украинской агропродукции на мировые рынки.В соответствии со вторым пакетом — меморандумом Россия-ООН, западные государства должны переподключить Россельхозбанк к SWIFT и не чинить препятствия поставкам сельхозтехники, работе аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и так далее. Москва не раз заявляла, что эта часть соглашения не выполняется.