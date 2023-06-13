МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пользователи Twitter возмутились заявлением главы европейской дипломатии о том, что антироссийские санкции работают.

Ранее политик в интервью рассказал, что рестрикции против Москвы необходимы, и отказался снижать риски в отношении украинского конфликта. При этом он не исключил, что переговоры России и Украины могут начаться после выборов в США в 2024 году. СМИ: санкции Запада подарили России одну уникальную возможность

"Прежде всего это ваша ложь. Ваши санкции делают Европу парализованной", — написал Liveforetruth.

"Вы растратили триллион евро на конфликт, в котором вы проигрываете дипломатически, экономически и фактически. Конфликт, который спровоцировали США, когда они установили свою марионетку на Украине в 2014 году. И вдобавок ко всему европейцы все ближе к третьей мировой войне. Какой неудачник…", — посчитал Oracle1745.

"Санкции никогда не сработают, если к ним не присоединяться все страны мира. Что касается Украины, то только восемь стран присоединились к санкциям, поэтому такие санкции причиняют неудобства только населению той страны, которая их применяет. Это не сложно понять", — заметил merv8888.

О том, что санкции не работаю заявил и AnsdeHaan57, подчеркнув, что на Украине процветает коррупция.