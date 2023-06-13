МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты существенно завышают стоимость контрактов на поставку вооружения в Польшу, пишет NDP.

В конце мая Варшава объявила о покупке первой партии управляемых ракет Lockheed Martin. Свои запасы оружия Польша уже истощила. При этом стоимость контракта составила 150 миллионов долларов и включает в себя поставку 800 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire. Поставки запланированы на 2023-2029 годы, однако большая часть техники страна получит только после 2026 года. СМИ: Польша заплатит рекордный штраф за нарушение законов ЕС

Стоимость одной ракеты обойдется Варшаве 187 500 долларов. Австралия также ранее заключила контракт на покупку 800 таких же AGM-114R2 Hellfire за 108 миллионов долларов, то есть по 135 тысяч долларов за одну штуку. Великобритания приобрела 395 ракет за 46 миллионов долларов, то есть один боеприпас будет стоить для нее 116,4 тысячи долларов.

Издание отметило, что у вооруженных сил Польши отсутствуют воздушные суда, способные нести эти AGM-114R2 Hellfire. Договор на закупку 32 многоцелевых вертолетов AW149 фирмой Leonardo Helicopters (часть итальянской компании Leonardo) для польской армии был заключен еще в июле 2022 года, но техники до сих пор нет.

Автор статьи отметил, что не только США использует кризисную ситуацию с оружием в Польше. Южная Корея в конце 2022 года продала Варшаве 12 легких боевых самолетов FA-50 по цене в 57,8 миллиона долларов, Малайзии же они обошлись дешевле — 51,1 миллиона долларов за воздушное судно.

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