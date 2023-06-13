МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций. Для бизнеса могут ввести штрафы за неснижение выбросов, заявила Абрамченко

Документ уточняет основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Кроме того, статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, отмечали авторы инициативы.

Закон позволит расширить гарантии для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, рассчитывают они. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин ранее неоднократно высказывался за использование альтернативных мер пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях бизнесменов. Так, в марте текущего года он в очередной раз призвал максимально применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы, такие как подписку о невыезде, залог, домашний арест. По словам главы государства, необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов.