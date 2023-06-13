БЕРЛИН, 13 июн — ПРАЙМ. Трем федеральным землям угрожает нехватка питьевой воды в засушливые месяцы в случае закрытия угольных шахт, на нужды которых ранее направляли грунтовые воды, сообщило Федеральное агентство по защите окружающей среды (BMUV). В Германии призвали использовать зимой резервные угольные электростанции

"В худшем сценарии в Берлине и Бранденбурге может возникнуть острая нехватка воды, если не будут приняты решительные контрмеры. Федеральные земли Бранденбург, Берлин и Саксония стоят перед большими вызовами", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Основной причиной засухи агентство называет окончание добычи угля в Лужицком буроугольном бассейне в 2030 году, на котором настаивает партия "Зелёные" (входят в правительственную коалицию — ред.). Согласно расчетам агентства, сценарий с дефицитом питьевой воды наступит из-за прекращения подачи в Шпре грунтовой воды на нужды угледобытчиков.

"С начала добычи бурого угля в 19 веке в процессе работы горнодобывающей промышленности было закачано и подано в Шпрее около 58 миллиардов кубометров подземных вод — больше, чем объем Боденского озера", — сказано в заявлении.

Отмечается, что в засушливые летние месяцы река в случае прекращения добычи угля может на местах омелеть на 75%.

Основным способом решения проблемы агентство назвало модернизацию плотины и водохранилища, использование существующих озер в качестве водохранилищ, а также изучение возможности перекачки воды из других регионов. Агентство призвало домохозяйства, промышленность и сельское хозяйство уже сейчас эффективнее экономить воду.