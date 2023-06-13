Фьючерс — финансовый инструмент биржевого рынка, предполагающий контракт между покупателем и продавцом на приобретение реального актива, например, акций, по фиксированной цене в прописанное в договоре время. Виды фьючерсов, что это такое простыми словами, суть сделки, стоимость и их отличие от других финансовых инструментов, — в материале "Прайма". Золото сокращает месячное снижение в последний день мая

Фьючерсы

Слово "фьючерс" (от английского future — будущее) — это один из видов производных финансовых инструментов.

По словам Бориса Богоутдинова, управляющего партнера 2Б Диалог, фактически фьючерс представляет собой срочный контракт, в котором фиксируются обязательства сторон по сделке в будущем на заранее оговоренных условиях. То есть покупатель и продавец через определенный договором срок (поэтому его и называют срочным) обязаны совершить покупку или продажу какого-либо актива.

Контракт фиксирует:

объем услуг/размер партии;

стоимость;

срок выполнения заказа.

"В определении фьючерса фигурирует понятие "производный инструмент". Контракты всегда заключаются на приобретение каких-либо товаров (акции, зерно, дерево, золото, алюминий, нефть, газ и др.), такие активы принято называть базовыми, это то, ради чего заключается контракт. А фьючерс — это биржевой (производный) инструмент с помощью которого торгуют базовыми активами. Главным преимуществом фьючерсов остается опциональность торговых стратегий", — объясняет эксперт. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

Зачем нужны

Фьючерсы обычно используют для краткосрочных сделок, спекуляций и защиты от рисков, так как у них нет ограничений по коротким продажам и есть кредитное "плечо".

Спецификация фьючерса

Спецификацией фьючерса называется документ, зарегистрированный биржей, в котором обозначены все основные базовые условия фьючерсного контракта.

"Среди них месяц и день поставки базового актива, размер контракта и единица торговли, последний день торговли контракта, способ поставки, расчетная цена поставки, первый и последний день уведомления при физической поставке базового актива, а также биржевые условия и время торгов этим фьючерсом", — объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. На Мосбирже резко сократилась доля физлиц, торгующих "с плечом"

Виды фьючерсов

По словам Владимира Чернова, изначально фьючерсы делятся только на расчетные и поставочные.

"Фактически остальные виды фьючерсов (валютные, индексные, товарные) являются производными поставочных, так как этот вид предполагает поставку базовых активов от продавца к покупателю. Следовательно, для индексных контрактов базовым активом выступают индекс, для валютных и товарных — различные валюты и товары, в зависимости от бирж (фондовые, валютные, товарные, криптовалютные, биржи драгоценных металлов и др.), на которых они торгуются", — уточняет Борис Богоутдинов.

Поставочные

Поставочный фьючерс предполагает поставку базового актива по оговоренной цене (по цене покупки этого фьючерса) в день экспирации фьючерса (день исполнения контракта).

Расчетные

Расчётный фьючерсный контракт подразумевает зачисление на счет разницы между ценой покупки и ценой на момент экспирации фьючерса (на момент исполнения контракта).

"В отличие от классического поставочного вида фьючерса, который предполагает прямое исполнение обязательств (оплата и поставка товаров), расчетный контракт является спекулятивным, т.к. предмет сделки — сам контракт. То есть, участники сделки перепродают права на продукт, который в реальности им не нужен, при этом основной задачей является получение маржи, так как отказаться от сделки невозможно, если на ее момент у одной стороны не будет нужной суммы средств, автоматически фиксируется задолженность", — рассказывает Борис Богоутдинов. "СПБ биржа" допустит к торгам 500 гонконгских ценных бумаг

Финансовые

К финансовым фьючерсам относятся контракты на перепродажу долгосрочных казначейских облигаций, депозитных сертификатов, акций и облигаций, валюты, фьючерсы на процентные ставки, инфляцию и прочее. Они могут быть и поставочными, и расчетными.

Товарные

Это фьючерсные контракты, заключенные на поставку каких-либо товаров.

"Это может быть сырье, полезные ископаемые, черные и цветные металлы, драгоценные камни, продовольственные товары и тому подобное. Также могут быть поставочными и расчетными", — объясняет Владимир Чернов.

Индексные

Индексный фьючерс — это фьючерсный контракт, в котором в качестве базисного актива используется какой-либо биржевой индекс. Поставочным он быть не может, только расчётным.

Как торговать фьючерсами

Для торговли фьючерсами необходимо иметь брокерский счет с открытым доступом к срочному рынку. В России, например, такие торги осуществляются на срочном рынке Мосбиржи. Каждый брокер самостоятельно устанавливает условия торговли, кто-то непосредственно с брокерского счета, а кто-то, наоборот, требует открытия дополнительных счетов и субсчетов.

Стратегии торговли фьючерсами

По словам Бориса Богоутдинова, основными стратегиями торговли фьючерсами являются:

спекулятивные сделки;

арбитраж;

хеджирование и спред.

Стратегия спреда позволяет уменьшить риски убытков за счет ограничения суммы денег, которую можно использовать. Эффективность стратегии подтверждается при сильной волатильности рынка. Биржи ЕС создадут механизмы ограничения скачков цен по энергетике

Стратегия хеджирования предполагает открытие позиций в противоположном направлении от заданных трендов. К примеру, участник рынка купил акции компании по 180 рублей за штуку. Для хеджирования рисков он покупает фьючерс по рыночной цене, которая составляет 260 рублей. Случается негативный сценарий, при котором к дате выхода из позиции цена акций упала до 140 рублей, а фьючерса до 210 рублей. Участником совершаются обратные запланированные сделки, продавая купленные акции и приобретая фьючерс, и в итоге по акциям фиксируется убыток в 40 рублей, а по фьючерсу прибыль 50 рублей. В итоге инвестор зарабатывает на разнице 10 рублей прибыли.

В стратегии арбитража имеется механизм ставок финансирования, который привязывает цены фьючерсов к спотовым ценам (таким, по которым продается реальный товар при условии немедленной оплаты и поставки) на рынках бессрочных фьючерсов. Механизм очень прост: при положительной ставке финансирования покупатели контрактов платят комиссию за финансирование продавцам контрактов, при отрицательной ставке продавцы контрактов платят комиссию покупателям. На бирже продавцов и покупателей обычно называют держателями шорт и лонг позиций соответственно.

Стратегия арбитража предполагает несколько основных критериев:

хеджирование рисков волатильности, для удержания противоположных позиций на спотовом рынке;

выбор позиций с высокой ставкой финансирования, сохраняющей на длительном промежутке времени.

Кто выпускает фьючерсы

У фьючерсов нет эмитента, в отличии от акций и облигаций. Это договор между продавцом и покупателем, который начинает действовать с момента его подписания, а биржа (торговая площадка) лишь выступает в качестве посредника между участниками сделки и регламентирует ее правила.

Гарантийное обеспечение фьючерса

Биржа определяет размер гарантийного обеспечения — суммы средств на счете клиента, которая необходима для заключения данного контракта. Эта сумма блокируется и выступает гарантией исполнения им взятых на себя обязательств. Мосбиржа намерена расширить линейку вечных фьючерсов на фондовые индексы

"Размер гарантийного обеспечения обычно в несколько раз ниже цены базового актива. Отсюда и возникают основные риски: у участника торгов появляется возможность открыть позицию, существенно превышающую размер его портфеля, если бы он открывал позицию в базовом активе. Появляется так называемое "плечо", которое, с одной стороны, может принести повышенную прибыль, но в случае движения базового актива против позиции аналогично увеличивает убытки. Отсюда и необходимость жесткого риск-менеджмента, который не позволит открыть слишком большой объем позиций, тем самым поставив портфель под риски "обнуления"", — объясняет Богдан Зварич, главный аналитик Аналитического центра Банки.ру.

Исполнение фьючерсного контракта

Исполнение обязательств по сделке (экспирация) происходит в определенную дату по биржевому календарю, большинство фьючерсов являются квартальными, поэтому контракты исполняются в марте, июне, сентябре и декабре. Точная дата указывается в спецификации. В момент исполнения расчетного фьючерса с брокерского счета покупателя или продавца происходит автоматическое списание разницы между текущей ценой базового актива и ценой в контракте. Если сделка поставочная, то с покупателя удерживается стоимость главного актива.

Но расчеты по фьючерсам происходят ежедневно, а не только в день экспирации. Дважды в день биржа начисляет вариационную маржу (промежуточный финансовый результат) и, в зависимости от текущей цены фьючерса, на брокерский счет владельца начисляется или списывается разница между текущей ценой договора и его стоимостью по контракту. Закрыть фьючерс можно и до наступления даты экспирации, продав его. Профучастники рынка разрабатывают памятки для мобилизованных инвесторов

Фьючерсные биржи

Торгуют фьючерсами на срочном рынке Московской и Санкт-Петербургской бирж. Механика приобретения их ничем не отличается от покупки, например, акций или облигаций. Срочный рынок — секция биржи, на которой заключаются сделки на покупку или продажу контрактов со сроком обращения.

Фьючерсы на Московской бирже

Всю информацию о ходе торгов фьючерсами можно увидеть на сайте Московской биржи в разделе "Срочный рынок". Здесь же происходит покупка и продажа договоров.

Графики фьючерсов

Интерактивные графики фьючерсов дают возможность отслеживать в реальном времени изменение их котировок и анализировать информацию, совершать сделки, делать прогнозы. Существуют специальные программы, онлайн-сервисы, на которых представлены графики, все ресурсы предлагают гибкие настройки, с помощью которых можно выбирать временной промежуток, изменять масштаб, добавлять различные показатели и сохранять полученные данные.

Преимущества и недостатки фьючерсов

Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж АM Capital объясняет, что положительные стороны фьючерсов заключаются в том, что, во-первых, они нужны для защиты инвестиционного портфеля от рисков. Во-вторых, они открывают доступ к широкому кругу инструментов, в том числе к таким, которых нет на фондовом рынке, например, драгоценным металлам, нефти, биржевым индексам. В-третьих, сделки с фьючерсами представляют собой встроенное кредитное плечо. Трейдеры могут совершать сделки с фьючерсами на суммы, которых в реальности нет в их распоряжении. В-четвертых, фьючерсы отличаются от других финансовых инструментов, например, акций, тем, что при заключении сделки за них не нужно платить. При оформлении сделки происходит блокировка залога на счету его владельца, который называется гарантийным обеспечением и составляет от 10 до 40% от цены контракта. В-пятых, продавать фьючерсы можно в шорт, то есть их продажа сразу после покупки не запрещена. Наконец, среди достоинств фьючерсов их высокая ликвидность: торговля ими идет активнее торговли многими ценными бумагами и валютой. Это означает, что заключать сделки можно с минимальным спредом, то есть разницей между стоимостью приобретения и продажи. Путин прокомментировал гарантии инвесторам их интересов

"Помимо преимуществ, сделки с фьючерсами имеют и свои недостатки. Так, использование кредитного плеча способно привести к убыткам, причем при неудачной сделке их объем может превышать сумму средств, внесенных на инвестиционный счет. Если убытки по акциям можно переждать (то есть ничего не предпринимать в случае снижения их курса, ожидать, когда стоимость актива увеличится вновь), то при работе с фьючерсами такая стратегия невозможна, так как финансовые результаты по ним в ежедневном режиме отражаются на состоянии инвестиционного счёта. Наконец, клиенты могут столкнуться с изменением ставки риска, то есть ситуацией, когда при резких изменениях рыночной конъюнктуры пересматривается размер гарантийного обеспечения. Если на инвестиционном счету клиента в этот момент недостаточно средств для его покрытия, брокер вправе закрыть любую ликвидную позицию в портфеле, чтобы освободить нужный объем средств. Обозначенный сценарий называется маржин-колл", — рассказывает эксперт.

Чем отличается от опциона и форварда

Рынок деривативов (договоров, по которым стороны обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива) — рынок производных инструментов, которые получают свою стоимость из базовой стоимости актива. К таким инструментам относятся фьючерсы, опционы, форварды и прочие подобные контракты.

В опционе, как и во фьючерсе, действует оговоренная цена и срок, но обязательство в этом случае несет только одна сторона — продавец, покупатель может в любое время расторгнуть контракт. Выгода владельца опциона — в премии (определенной сумме денег, которую вносит покупатель на счет продавца), она остается ему при любом исходе сделки. Размер премии устанавливается исходя из текущей стоимости актива и его характеристик. Инвестор Роджерс отметил привлекательность сырьевых товаров для инвестиций

"Фьючерс — это своеобразное пари, где побеждает либо покупатель, либо продавец, так как цена на актив может расти или падать, в зависимости от ситуации на рынке. Стороны, заключившие фьючерсный договор, обязаны совершить сделку вне зависимости от обстоятельств. Также есть похожий инструмент, при котором от сделки все же можно отказаться, он называется опцион. Принцип тот же, что и при фьючерсном контракте, но с единственной разницей: покупатель не обязан покупать актив", — говорит Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Форвардный контракт — это соглашение между двумя сторонами о том, что одна из них обязуется купить актив, а вторая — продать его по установленной цене в будущем. В отличии от фьючерсного договора, это соглашение заключается вне биржи в частном порядке без посредников, а его условия не стандартизированы. Форвард нельзя расторгнуть, но он не требует гарантийного обеспечения, внесения вариационной маржи. Фьючерсы используют в целях спекуляции и хеджирования, а форварды — для покупки (продажи) реального товара.