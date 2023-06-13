МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник ростом после публикации ряда экономических статистик по Германии, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 15% по итогам торгов вторника

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,3%, до 7593,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 7290,8 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 16230,68 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам мая и по окончательной оценке замедлилась до 6,1% с 7,2% месяцем ранее. Это совпало с предварительной оценкой.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на индекс доверия инвесторов к экономике Германии, который в июне вырос до минус 8,5 пункта с минус 10,7 пункта в мае. Аналитики, напротив, ожидали, что индикатор снизится до минус 13,1 пункта.

Также европейские инвесторы оценивали данные о потребительских ценах в США. Годовая инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, что стало минимальным значением с марта 2021 года.