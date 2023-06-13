ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен ожидает дальнейшего увеличения доли альтернативных доллару активов в национальных резервных сбережениях других стран. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

"Со временем нам следует ожидать постепенного увеличения доли других активов в резервных фондах государств, естественным образом необходимых для диверсификации", — заявила она на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США, добавив, что "определенное повышение резервных активов уже происходит".

По словам Йеллен, рост доли активов, альтернативных доллару, является "ожидаемым в растущей мировой экономике", однако статус доллара в качестве резервной валюты остается "далеко впереди".

Ранее глава минфина признала, что санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.