Льготы ветеранам боевых действий — это вид государственной поддержки населения, который включает субсидии и социальные выплаты. О том, какие льготы положены ветеранам в 2023 году, какие налоги можно не платить и как оформить преференции — в материале агентства "Прайм". Юрист рассказала, какие льготы положены мобилизованным

Льготы ветеранам боевых действий 2023

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на особую поддержку государства, в которую входят различные скидки, денежные выплаты и компенсации, освобождение от налогов и т.д. Льготы не назначаются автоматически — для их получения необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий. При этом преференции доступны не только россиянам, но и гражданам других государств и лицам без гражданства, если они постоянно проживают в РФ.

Регулирующий закон

Основной нормативный акт, который определяет состав льгот и категории получателей — это Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах". Его дополняют Постановление Правительства РФ от 19.12.2003 № 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий", Приказ Министра обороны РФ от 29.09.2017 № 595 "Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Минобороны РФ", а также некоторые федеральные и региональные нормативные акты. При этом правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий участникам специальной военной операции регулируется Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2023 г. № 342.

Кому присваивается статус

Михаил Гацко, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России, полковник юстиции запаса, перечислил категории граждан, которым присваивают статус ветерана боевых действий. К ним относятся:

Военнослужащие и военнообязанные, работники ОВД и государственной безопасности, Минобороны СССР и РФ, сотрудники уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств, а также на территории РФ; Военнослужащие, сотрудники МВД и государственной безопасности, участвовавшие в разминировании территорий и объектов на территории СССР и других государств с 10.05.1945 года по 31.12.1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года. Лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования. Военнослужащие автомобильных батальонов для доставки грузов в Афганистане во время ведения там боевых действий. Летчики, вылетавшие из СССР на боевые задания в Афганистан во время боевых действий. Работники воинских частей Вооруженных Сил СССР и РФ, получившие ранения, контузии или увечья, а также награжденные орденами или медалями СССР или РФ за участие в боевых действиях. Граждане, которые работали в Афганистане с декабря 1979 года по декабрь 1989 года. Военные, которые служили в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года. Прокуроры и следователи прокуратуры, служившие в Чечне с декабря 1994 по декабрь 1996 года. Прокуроры, следователи прокуратуры, сотрудники Следственного комитета, служившие на Северном Кавказе с августа 1999 года.

"Данные категории граждан могут быть также признаны инвалидами боевых действий, если они получили ранения, контузии, увечья или заболевания в результате выполнения указанных боевых задач", — добавила Ирина Белова, профессор кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Санкт-Петербург, доктор социологических наук.

В 2022 году статус ветерана боевых действий предоставлен военнослужащим и гражданским лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, поэтому перечень дополнился:

Военнослужащими, выполняющими задачи СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области. Добровольцами, которые оказывают содействие Вооруженным Силам РФ во время специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года Военнослужащими ФСБ, выполнявшими задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Участвующими в СВО гражданскими специалистами, направленными для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Какие льготы положены

Ветераны боевых действий имеют право на жилищные, земельные, медицинские, налоговые, денежные и другие льготы. Мобилизованным также присвоен статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, поэтому они имеют аналогичные преференции. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Все мобилизованные граждане получают продовольственное, вещевое и денежное довольствие. Они имеют право на государственное страхование жизни и здоровья, медицинское обеспечение. Также мобилизованные имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (за исключением такси) при следовании к месту службы, в служебные командировки, к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно. На период мобилизации за мобилизованными гражданами сохраняется рабочее место. Трудовой договор с ними приостанавливается. Трудовой стаж мобилизованных во время участия в СВО исчисляется в двойном размере, и также учитывается при начислении будущей страховой пенсии", — отметил доцент кафедры правоведения РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат юридических наук Георгий Алексеев.

Ежемесячная выплата

На получение ежемесячных денежных выплат имеют право ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-4 п. 1 ст. 3 закона "О ветеранах", а также члены их семей. В 2023 году размер ЕДВ составляет 3 896 рублей.

"Если отказаться от других льгот из набора социальных услуг (путевки в санатории, бесплатный проезд, лекарства), можно увеличить денежное пособие", — добавил Михаил Гацко.

Также указом президента РФ от 2 ноября 2022 г. № 787 установлена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, которые заключили в период СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ сроком на один год и более.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Согласно закону ветераны боевых действий имеют право на компенсацию расходов на оплату найма, содержания жилого помещения и взносов на капитальный ремонт в размере 50%.

Жилищные льготы

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они встали на учет до 1 января 2005 года. При этом потратить сертификат нужно в течение полугода после его получения.

Медицинские льготы

Ветераны боевых действий могут получать медицинскую помощь в госучреждениях вне очереди. Также они имеют право на бесплатные протезы и протезно-ортопедические изделия. Если ветеран купил протез за свой счет, то ему должны возместить стоимость покупки. Помимо этого, бесплатно предоставляются санаторно-курортные услуги и проезд до оздоровительных учреждений. Налоговые льготы: виды, кому положены и как их получить

Региональные льготы

Регионы вправе самостоятельно устанавливать льготы для ветеранов в повышенных размерах или вводить для них дополнительные преференции. Например, в Москве ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную компенсацию платы за стационарный телефон в размере 345 рублей, а также на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Среди наиболее распространенных льгот можно выделить:

полное освобождение или пониженные ставки по транспортному налогу;

компенсацию затрат на оплату услуг ЖКХ (водоснабжение и водоотведение, отопление, электричество, газ) и городской телефон до 50%;

бесплатный проезд городским и пригородным транспортом, выдача социальных проездных;

частичная или полная оплата путевок для реабилитации, лечения или отдыха.

Земельный налог и налог на имущество

Ветераны боевых действий не платят налог на имущество.

"Например, ветерану боевых действий принадлежит две квартиры, два гаража и дом. Он вправе не уплачивать налог в отношении выбранных квартиры и гаража, а также дома. А при расчете земельного налога, лицо вправе уменьшить площадь участка на 600 кв. м. Например, если гражданин владеет участком в 1 000 кв. м., то уплачивать налог нужно будет только в отношении 400 кв. м. А если площадь участка 600 кв. м. или менее, то ветеран и вовсе освобождается от уплаты налога", — объяснила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Транспортный налог

Федеральных льгот по уплате транспортного налога в России нет, однако их могут вводить на уровне регионов, поэтому преференции для ветеранов есть в большинстве субъектов страны.

"Например, на региональном уровне в Республике Карелия ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей (мощностью не более 150 л.с.), мотоциклов или мотороллеров. Льгота предоставляется на одно транспортное средство", — отметила Ирина Белова. Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить

Налог на доходы физических лиц

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий не облагаются НДФЛ.

"Кроме этого, ветераны боевых действий имеют право на стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере 500 рублей за каждый месяц календарного года. Для получения вычета в текущем году необходимо подать работодателю заявление и документ, подтверждающий право на вычет (удостоверение ветерана боевых действий)", — рассказала Ирина Белова.

Ежегодный оплачиваемый отпуск

У ветеранов боевых действий есть право на использование ежегодного отпуска в удобное для них время. Также этой категории граждан предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

"16 марта 2023 года Владимир Путин поручил предоставлять участникам СВО не менее 14 дней отпуска раз в полгода. В число отпускных дней не должно входить время на дорогу от места службы до места его проведения и обратно", — сообщил Михаил Гацко.

Другие

Среди прочих льгот, предоставляемых ветеранам, можно выделить следующие: первоочередное право на приобретение земельных участков, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя, первоочередная установка квартирного телефона и т.д. Льготы на проезд: кому положены, куда за ними обращаться и как оформить

Для ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии установлены дополнительные льготы, они имеют право на:

надбавку к пенсии;

бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, кроме такси;

льготы при поступлении в вуз;

полное или частичное освобождение при оплате госпошлин.

Есть ли льготы у членов семьи

Члены семьи ветерана боевых действий также могут претендовать на льготы. Например, родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак после смерти ветерана.

"Семьи мобилизованных освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также они могут не платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме. Если в семье мобилизованного есть дети до 14 лет, то на мать распространяются гарантии, установленные ст. 259 Трудового кодекса. Ее нельзя (без письменного согласия) отправить в командировку, привлечь к сверхурочным работам.

"Семьи мобилизованных имеют право на санаторно-курортное лечение и отдых, как и семьи военнослужащих. Они могут приобрести путевки в ведомственные санатории Министерства обороны по льготным ценам", — сообщил Георгий Алексеев.

Михаил Гацко отметил, что в случае смерти мобилизованного военнослужащего члены его семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн рублей в равных долях. При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях их полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

Для детей

Дети погибших ветеранов имеют право на пенсию по потере кормильца. Выплата пособия положена детям до достижения 18 лет, детям старше 18 лет, если они получили инвалидность до достижения этого возраста, детям, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения до 23 лет. Льготы по оплате ЖКХ: кому положены и как их оформить

"С 1 сентября 2023 года вступает в силу изменение в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому вузы обязаны выделить 10% от общего числа бюджетных мест детям участников спецоперации", — добавил Георгий Алексеев.

Для вдов

Вдовы ветеранов могут рассчитывать на следующие льготы:

компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50%;

обеспечение жильем, если нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на учет до 01.01.2005 года;

внеочередное оказание медицинской помощи, а также прием в организациях социального обслуживания;

обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний;

получение медпомощи в медорганизациях, к которым они были прикреплены при жизни ветерана.

"Также вдовам ветеранов боевых действий назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Вдовы ветеранов боевых действий могут воспользоваться государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг. При этом размер ЕДВ уменьшается на их стоимость", — объяснил Михаил Гацко.

Как оформить льготы ветерану боевых действий

Порядок оформления льготы зависит от того, какая мера государственной социальной поддержки положена ветерану боевых действий.

Куда обращаться

Как правило, оформить льготу можно через территориальное отделение Социального фонда России, МФЦ или сайт госуслуг. Для получения налоговых преференций нужно подать заявление в налоговую. Сделать это можно лично, через МФЦ, почтой или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

"Если налоговая льгота не учтена налоговым органом, можно подать заявление о предоставлении налоговой льготы и документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий (удостоверение ветерана боевых действий). Удобнее всего это сделать через личный кабинет налогоплательщика (раздел "Жизненные ситуации", вкладка "Подать заявление на льготу")», — отметила доктор социологических наук Ирина Белова.

Что необходимо для получения льгот

Для получения льгот ветерану необходимо соответствующее удостоверение и ряд дополнительных документов, которые могут варьироваться в зависимости от вида преференции. Например, для оформления налоговых льгот могут понадобиться:

паспорт;

документы, подтверждающие статус льготника;

справка 2-НДФЛ;

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности,

документы на дом или другое имущество, транспортное средство.

Удостоверение ветерана боевых действий

Удостоверение ветерана боевых действий — это документ, который подтверждает такой статус и дает право на социальные льготы.

Как выглядит

"У каждого удостоверения есть уникальные серия и номер. В нем указывают ФИО ветерана, вклеивают его фотографию и ставят дату выдачи и печать Министерства обороны РФ", — объяснил Михаил Гацко.

Также в удостоверении указывают, что "Предъявитель имеет права и льготы, установленные пунктом таким-то статьи 16 Федерального закона „О ветеранах"». В пустую графу вставляют номер пункта — 1, 2 или 3 указанной статьи, в соответствии с которым предъявитель имеет право на льготы. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Как получить и какие документы нужны

Чтобы получить удостоверение ветерана, нужно обратиться в специальную комиссию Минобороны РФ либо в комиссии военных округов или флотов. Заявление можно направить через военный комиссариат по месту постановки на воинский учет, по месту жительства или через непосредственного командира.

Необходимые документы:

рапорт по команде (для военнослужащих) или заявление (для гражданского персонала);

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

документы, подтверждающие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей;

две фотографии 3 х 4 см с правым уголком на матовой бумаге, для военнослужащих — в военной форме.

Причины для отказа и его обжалование

По словам Оксаны Васильевой, ветерану боевых действий могут отказать в назначении льгот по следующим причинам:

предоставлен неполный комплект документов;

лицо не вправе претендовать на определенные льготы;

предоставлены подложные документы.

Популярные вопросы

На популярные вопросы по поводу льгот ветеранам боевых действий ответил Михаил Гацко, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России, полковник юстиции запаса. Депутат Госдумы разъяснила порядок начисления двойной пенсии

Могут ли не дать статус ветерана

— Не каждый участник боевых действий может претендовать на статус ветерана. Все зависит от того, на какой стороне и в каком статусе участвовал человек. Например, те военнослужащие, которые переходили на сторону врага и воевали на стороне противника, а также члены незаконных вооруженных формирований прав на статус ветерана боевых действий не имеют, поэтому льготы им не положены.

Что делать если нужно заменить удостоверение ВБД

- Если удостоверение ВБД потеряли или испортили, по заявлению ветерана и на основании подтверждающих документов ему выдадут дубликат. Поврежденное удостоверение уничтожают и составляют акт об этом. Отказ соответствующего органа или должностного лица в выдаче удостоверения ветерана боевых действий можно оспорить в судебном порядке.