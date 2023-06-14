Трейдинг: что это такое и как научиться зарабатывать на бирже с нуля
Трейдинг — купля-продажа финансовых активов с целью получения прибыли. Что это такое простыми словами, сколько получают трейдеры в России, реально ли научиться трейдингу с нуля и зарабатывать на бирже, основная терминология (сигналы, уровни поддержки и сопротивления и т.д.), — в материале агентства "Прайм".
Трейдинг
Трейдинг — торговая деятельность, которая ведется на биржах с целью заработка на разнице стоимости актива.
По словам Ивана Калугина, владельца маркетингового агентства KIPR AGENCY, эта деятельность притягивает множество людей своим потенциалом для заработка на финансовых рынках. В России трейдинг активно развивается, а доступность онлайн-торговли и образовательные ресурсы делают его более доступным для начинающих трейдеров.
"Целью трейдинга является получение прибыли от изменения цен на активы. Трейдеры продают и покупают финансовые инструменты, такие как акции, валюты и сырьевые товары на фондовых и товарных рынках. Трейдер отличается от обычного инвестора подходом к анализу рынка, к управлению рисками и психологией трейдинга", — объясняет Юлия Попова, независимый финансовый консультант, инвестбанкир.
Трейдеры и их отличие от инвесторов
К трейдерам можно отнести как самостоятельно торгующих на фондовом рынке участников, работающих в личных интересах, так и тех, кто совершает сделки в интересах клиентов.
Инвестирование и трейдинг можно рассматривать как два различных подхода к операциям на фондовом рынке.
"Инвестор ориентируется на стратегии, которые обеспечат высокие результаты в долгосрочной перспективе. Ценные бумаги он приобретает в первую очередь ради дивидендов и купонов. Трейдер, напротив, стремится получить наибольшую доходность в максимально сжатые сроки и готов ради этого идти на риски. Он покупает финансовые инструменты, когда их стоимость находится на низком уровне, чтобы потом, когда цена на них восстановится и (или) вырастет, продать их", — рассказывает Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж АM Capital.
Виды
По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, виды трейдинга можно условно разделить на:
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долгосрочное инвестирование;
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среднесрочный и долгосрочный трейдинг;
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дейтрейдинг (сделка рассчитана на один день, без переноса открытых позиций на следующий);
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свинг-трейдинг (нечто среднее между среднесрочной торговлей и дейтрейдингом);
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скальпинг (сделки длятся несколько секунд или минут);
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алгоритмическая торговля (торговые роботы — алгоритмы самостоятельно совершают сделки).
"В современной литературе чаще всего предлагается типология трейдинга, в основе которой лежит тот срок, в течение которого клиент открывает и закрывает позиции. Выделяется, во-первых, появившийся не так давно высокочастотный трейдинг, при котором сделки совершаются автоматически (роботами), а решение о них принимается за доли секунды. Во-вторых, скальпинг, то есть интенсивная торговля, при которой между открытием и закрытием позиции проходит от нескольких секунд до нескольких минут, а покупка и продажа активов происходит при минимальном колебании их цены. В-третьих, дейтрейдинг, предполагающий торговлю в рамках одного дня: утром позиция открывается, а вечером — закрывается. В-четвертых, свинг-трейдинг, при котором приобретенный актив находится в портфеле от нескольких дней до нескольких месяцев: это вид трейдинга основан на цикличности колебаний цен на активы. Наконец, в-пятых, выделяется среднесрочный и долгосрочный трейдинг, когда позиции открываются на длительный срок — от нескольких месяцев до нескольких лет, по сути, это уже и есть инвестирование", — объясняет Илья Мерзляков.
Стратегии
По словам Ильи Мерзлякова, названия стратегий трейдинга взяты из мира животных. В зависимости от манеры торговли финансовыми инструментами выделяют "медведей" и "быков". "Быки" играют на повышение: это трейдеры, которые стремятся приобрести активы по низкой цене, чтобы продать их в тот момент, когда ставки достигнут пика. "Медведи", напротив, видят смысл своей деятельности в том, чтобы сбросить активы в начале нисходящего рынка, чтобы в дальнейшем выкупить их по более низкой цене. Помимо "быков" и "медведей" на фондовом рынке выделяют "зайцев", которые отличаются стремлением часто заключать сделки на небольшие суммы, например, прибегая к скальпингу. "Волками" называют наиболее опытных участников торгового процесса, действующих уверенно и агрессивно. "Свиньи" названы так за жадность, неспособность к тому самоконтролю, который позволяет вовремя выйти из позиции. "Овцы" — неопытные игроки, которые часто медлят с торговыми решениями и из-за этого терпят убытки.
"Ключевым фактором успеха в трейдинге является разработка и применение эффективных стратегий. Существует множество подходов: от технического до фундаментального анализа и алгоритмической торговли. Технический анализ основан на изучении графиков цен и использовании различных индикаторов и паттернов для прогнозирования будущих движений цен. Фундаментальный анализ, в свою очередь, анализирует финансовые показатели компаний и макроэкономические данные для определения потенциальной стоимости активов. Алгоритмическая торговля включает использование компьютерных программ для автоматизации процесса принятия решений и исполнения сделок", — говорит Иван Калугин.
Наиболее популярной стратегией в трейдинге, считает Юлия Попова, является трендовая торговля. Она основана на идее, что цена инструмента будет двигаться в одном направлении в течение некоторого времени. Трендовая торговля включает в себя использование индикаторов, таких как скользящие средние и MACD, для определения направления тренда и точек входа и выхода на рынок. Еще одна популярная торговая стратегия — это пробойный трейдинг. Она основана на идее, что цена инструмента будет двигаться в одном направлении после того, как она пробьет уровень сопротивления или поддержки. Трейдеры используют индикаторы, такие как Bollinger Bands и статистические данные, чтобы определить вероятность пробоя и момент входа на рынок.
Сколько можно заработать
Работодатели готовы платить трейдерам 150-300 тысяч рублей и больше, в зависимости от капитала, с которым тот будет работать. У трейдеров, которые торгуют сами, нет потолка дохода — всё зависит от опыта, навыков и капитала.
"В среднем консервативные стратегии приносят 10-30% от капитала в год. Торговля со средним уровнем риска — 100-200% в год, а высокорискованные — сотни процентов в месяц. Гарантированного дохода нет. В обычный день можно заработать 30-50 тысяч, в удачный — миллион, в другой — потерять 500 тысяч. Главное понимать, что сколько бы трейдер не заработал, всегда есть риск все потерять, а возможно и больше, — отмечает Виктор Белоусов, руководитель направления по управлению ликвидностью СПАО "Ингосстрах".
По словам Владимира Чернова, существуют финансовые активы с фиксированной доходностью, к ним в первую очередь относятся корпоративные и государственные облигации. Приобретая их, инвестор или трейдер заранее знает сколько он заработает, доходность облигаций может варьироваться от 7 до 15% годовых, в зависимости от эмитента. Все остальные активы относятся к рискованным, так как по ним нет никакой гарантии заработка, потому что они могут как подорожать, так и подешеветь.
Как научиться трейдингу с нуля
Бизнес-аналитик Екатерина Бобрышева считает, что любой желающий может освоить трейдинг с нуля. Для этого нужно приобрести знания о финансовых рынках, научиться анализировать данные и разрабатывать стратегии.
"Есть три варианта: стать самоучкой, получить высшее образование или пройти профильные курсы. Информации в открытом доступе много: можно читать статьи, изучать советы аналитиков, подписаться на известных трейдеров в соцсетях. Самостоятельное обучение несет риски, так как новичок без подготовки почти со стопроцентной вероятностью потеряет весь капитал. Высшее финансовое или экономическое образование даст теоретическую информацию как устроен рынок. Однако в вузах никто не учит торговле, поэтому работу в терминале (так называется программное обеспечение, используемое для совершения сделок на фондовой бирже) придётся освоить самому. Самое оптимальное — пройти профильные курсы. Там целенаправленно дают знания, необходимые трейдеру, и проверяют их на практике. Показывают интерфейс терминала, объясняют, как в нём работать, рассказывают о рисках и финансовом планировании, учат принимать осознанные решения. Обучение, как правило, длится от нескольких недель до нескольких месяцев", — советует Виктор Белоусов.
Какими качествами и навыками должен обладать трейдер
Успешный трейдер должен придерживаться дисциплины и уметь следовать своим правилам и стратегиям без эмоциональных выбросов.
"Трейдинг требует хладнокровности и умения контролировать свои эмоции. Также важными являются аналитические навыки, способность принимать рациональные решения на основе анализа данных и информации. Готовность к постоянному обучению и адаптации к изменениям на рынке также играет важную роль в достижении успеха. Важно понимать, что трейдинг требует серьезного подхода и обучения. Он не является способом быстрой и легкой прибыли. Успех в трейдинге зависит от навыков, знаний и опыта, а также от правильного управления рисками. Чтобы стать успешным трейдером, нужно постоянно совершенствоваться, анализировать рынок и принимать взвешенные решения", — говорит Иван Калугин.
Азарт и нежелание учиться только мешают. Трейдеру нужна любовь к новым знаниям, готовность тратить время на постоянное обучение. "Любые навыки нуждаются в прокачке. Иногда участники рынка занимаются торговлей на протяжении 10,12 и даже 16 часов в день, поскольку привязываются к графикам открытия бирж по всему миру. Поэтому нужно быть готовым к переработкам", — считает Виктор Белоусов.
Основы
Чтобы зарабатывать на бирже, трейдер должен разбираться, как устроен рынок, уметь работать в торговом терминале, знать типы заявок и лимитов, механизмы кредитного плеча. Научиться проводить фундаментальный и технический анализ, оценивать компании и её активы по множеству объективных данных, работать с индикаторами, которые предсказывают дальнейшее движение цены на основе статистики. Трейдер должен уметь управлять капиталом и рисками и уметь рассчитывать потенциальную прибыль и убытки.
Руслан Спинка уверен, что, освоив определённую теоретическую базу, можно приступить к практике — завести брокерский счет и попробовать применить приобретённые знания на деле. Так будет получен первоначальный опыт совершения торговых сделок, который не обязательно должен быть позитивным — от ошибок никто не застрахован, даже опытные трейдеры. Проявляя интерес к данной сфере и осваивая новые техники, можно постепенно совершенствовать свои навыки и начать торговать в плюс.
Обычно в компании трейдер проходит долгий путь, начиная от исполнения голосовых заявок клиентов и овладения навыками работы с торговым терминалом. Для перехода на следующий этап, предполагающий большую самостоятельность, необходимо уже разбираться в рынке и ежедневно мониторить новости и котировки. Если сотрудник трейдингового отдела готов к тому, чтобы не просто выполнять поручения, но и проявлять инициативу, торгуя самостоятельно, то за ним, как правило, закрепляются конкретные инвесторы, в чьих интересах он работает. То есть он становится персональным менеджером или индивидуальным трейдером — эти позиции в разных компаниях могут называться различно.
"Наиболее результативные трейдеры со временем становятся портфельными управляющими. Причем эффективность их работы отследить очень легко по объективным показателям — росту инвестиционного портфеля. Не только карьера торгующего самостоятельно специалиста будет зависеть от его результатов, но и прибыль, ведь она коррелирует с размерами активов под управлением и темпами их прироста", — говорит эксперт.
Сигналы и уровни
Уровни применяются трейдерами для определения движения цены и, следовательно, принятия решения о покупке или продаже активов. Различают уровни поддержки и сопротивления. Сопротивление, когда при движении вверх цена упирается в «потолок», достигает точки, в которой останавливается, а затем происходит разворот — на рынок выходят «медведи», то есть продавцы. Они появляются в количестве, позволяющем перехватить преимущество у покупателей и с большой вероятностью прекратить рост цены. При уровне поддержки цена упирается в "пол", на рынок выходят "быки", которые скупают активы по минимальной цене и разворачивают нисходящий тренд. Когда это происходит, формируется уровень поддержки.
"Соответственно, основные сигналы — "на отскок" от уровня, когда покупки происходят при спуске цены к уровню поддержки, продажи — при подъеме к уровню сопротивления. И "на пробой" уровня. В этом случае мы продаем активы, как только цены продавливают уровень поддержки или покупаем, когда цены вновь преодолевают уровень сопротивления", — объясняет Виктор Белоусов.
"Сигналы и уровни — это важные инструменты для трейдеров, которые помогают им принимать правильные решения на рынке", — отмечает Екатерина Бобрышева.
Чем рискует трейдер
Карьера трейдера предполагает риски, основной из которых — потеря капитала
"Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора. Поэтому начинать стоит с наименее рискового рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку", — советует Виктор Белоусов.
Перспективы трейдера
Главная тема дискуссий, касающихся будущего трейдинга, — роботизация и алгоритмизация этой сферы. Вопрос обсуждают не только в блогах, но и в солидных тематических изданиях США и Европы.
"Практически никто не сомневается, что роботизация трейдинга будет набирать обороты. Например, скальперские сделки торговыми роботами дают высокую частоту сделок, а следовательно общий объем торговых операций. Возможно, в будущем инвестиционные компании разгонят трейдеров и заменят их роботами, основными сотрудниками станут программисты. А выиграет тот, у кого роботы круче и алгоритмы умнее", — считает Виктор Белоусов.
Трейдинг в России
За границей системы интернет-трейдинга стали неотъемлемой частью всей экономики. В России трейдинг только набирает обороты.
"В последние годы механизм регулирования по-настоящему заработал. Теперь компании могут получать лицензии. Пока что условия сильно отличаются от общепринятых мировых, однако делаются шаги в нужном направлении. Главная особенность трейдинга в России состоит в разных социальных группах частных трейдеров, работающих на рынке. На Западе нет такого разнообразия возрастов, специальностей и социальных статусов людей, активно участвующих в торгах. Например, более половины трейдеров не имеют высшего экономического образования и работают не по специальности", — говорит Виктор Белоусов.
https://1prime.ru/News/20230614/840821323.html