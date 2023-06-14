Трейдинг — купля-продажа финансовых активов с целью получения прибыли. Что это такое простыми словами, сколько получают трейдеры в России, реально ли научиться трейдингу с нуля и зарабатывать на бирже, основная терминология (сигналы, уровни поддержки и сопротивления и т.д.), — в материале агентства "Прайм". Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

Трейдинг

Трейдинг — торговая деятельность, которая ведется на биржах с целью заработка на разнице стоимости актива.

По словам Ивана Калугина, владельца маркетингового агентства KIPR AGENCY, эта деятельность притягивает множество людей своим потенциалом для заработка на финансовых рынках. В России трейдинг активно развивается, а доступность онлайн-торговли и образовательные ресурсы делают его более доступным для начинающих трейдеров.

"Целью трейдинга является получение прибыли от изменения цен на активы. Трейдеры продают и покупают финансовые инструменты, такие как акции, валюты и сырьевые товары на фондовых и товарных рынках. Трейдер отличается от обычного инвестора подходом к анализу рынка, к управлению рисками и психологией трейдинга", — объясняет Юлия Попова, независимый финансовый консультант, инвестбанкир.

Трейдеры и их отличие от инвесторов

К трейдерам можно отнести как самостоятельно торгующих на фондовом рынке участников, работающих в личных интересах, так и тех, кто совершает сделки в интересах клиентов. Twitter запустит торговлю акциями на своей площадке

Инвестирование и трейдинг можно рассматривать как два различных подхода к операциям на фондовом рынке.

"Инвестор ориентируется на стратегии, которые обеспечат высокие результаты в долгосрочной перспективе. Ценные бумаги он приобретает в первую очередь ради дивидендов и купонов. Трейдер, напротив, стремится получить наибольшую доходность в максимально сжатые сроки и готов ради этого идти на риски. Он покупает финансовые инструменты, когда их стоимость находится на низком уровне, чтобы потом, когда цена на них восстановится и (или) вырастет, продать их", — рассказывает Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж АM Capital. Фондовые рынки США падают на фоне проблем Credit Suisse

Виды

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, виды трейдинга можно условно разделить на:

долгосрочное инвестирование;

среднесрочный и долгосрочный трейдинг;

дейтрейдинг (сделка рассчитана на один день, без переноса открытых позиций на следующий);

свинг-трейдинг (нечто среднее между среднесрочной торговлей и дейтрейдингом);

скальпинг (сделки длятся несколько секунд или минут);

алгоритмическая торговля (торговые роботы — алгоритмы самостоятельно совершают сделки).

"В современной литературе чаще всего предлагается типология трейдинга, в основе которой лежит тот срок, в течение которого клиент открывает и закрывает позиции. Выделяется, во-первых, появившийся не так давно высокочастотный трейдинг, при котором сделки совершаются автоматически (роботами), а решение о них принимается за доли секунды. Во-вторых, скальпинг, то есть интенсивная торговля, при которой между открытием и закрытием позиции проходит от нескольких секунд до нескольких минут, а покупка и продажа активов происходит при минимальном колебании их цены. В-третьих, дейтрейдинг, предполагающий торговлю в рамках одного дня: утром позиция открывается, а вечером — закрывается. В-четвертых, свинг-трейдинг, при котором приобретенный актив находится в портфеле от нескольких дней до нескольких месяцев: это вид трейдинга основан на цикличности колебаний цен на активы. Наконец, в-пятых, выделяется среднесрочный и долгосрочный трейдинг, когда позиции открываются на длительный срок — от нескольких месяцев до нескольких лет, по сути, это уже и есть инвестирование", — объясняет Илья Мерзляков. Российский рынок акций снижается на заключительной торговой сессии недели

Стратегии

По словам Ильи Мерзлякова, названия стратегий трейдинга взяты из мира животных. В зависимости от манеры торговли финансовыми инструментами выделяют "медведей" и "быков". "Быки" играют на повышение: это трейдеры, которые стремятся приобрести активы по низкой цене, чтобы продать их в тот момент, когда ставки достигнут пика. "Медведи", напротив, видят смысл своей деятельности в том, чтобы сбросить активы в начале нисходящего рынка, чтобы в дальнейшем выкупить их по более низкой цене. Помимо "быков" и "медведей" на фондовом рынке выделяют "зайцев", которые отличаются стремлением часто заключать сделки на небольшие суммы, например, прибегая к скальпингу. "Волками" называют наиболее опытных участников торгового процесса, действующих уверенно и агрессивно. "Свиньи" названы так за жадность, неспособность к тому самоконтролю, который позволяет вовремя выйти из позиции. "Овцы" — неопытные игроки, которые часто медлят с торговыми решениями и из-за этого терпят убытки.

"Ключевым фактором успеха в трейдинге является разработка и применение эффективных стратегий. Существует множество подходов: от технического до фундаментального анализа и алгоритмической торговли. Технический анализ основан на изучении графиков цен и использовании различных индикаторов и паттернов для прогнозирования будущих движений цен. Фундаментальный анализ, в свою очередь, анализирует финансовые показатели компаний и макроэкономические данные для определения потенциальной стоимости активов. Алгоритмическая торговля включает использование компьютерных программ для автоматизации процесса принятия решений и исполнения сделок", — говорит Иван Калугин. Число клиентов на брокерском обслуживании выросло в первом квартале

Наиболее популярной стратегией в трейдинге, считает Юлия Попова, является трендовая торговля. Она основана на идее, что цена инструмента будет двигаться в одном направлении в течение некоторого времени. Трендовая торговля включает в себя использование индикаторов, таких как скользящие средние и MACD, для определения направления тренда и точек входа и выхода на рынок. Еще одна популярная торговая стратегия — это пробойный трейдинг. Она основана на идее, что цена инструмента будет двигаться в одном направлении после того, как она пробьет уровень сопротивления или поддержки. Трейдеры используют индикаторы, такие как Bollinger Bands и статистические данные, чтобы определить вероятность пробоя и момент входа на рынок.

Сколько можно заработать

Работодатели готовы платить трейдерам 150-300 тысяч рублей и больше, в зависимости от капитала, с которым тот будет работать. У трейдеров, которые торгуют сами, нет потолка дохода — всё зависит от опыта, навыков и капитала.

"В среднем консервативные стратегии приносят 10-30% от капитала в год. Торговля со средним уровнем риска — 100-200% в год, а высокорискованные — сотни процентов в месяц. Гарантированного дохода нет. В обычный день можно заработать 30-50 тысяч, в удачный — миллион, в другой — потерять 500 тысяч. Главное понимать, что сколько бы трейдер не заработал, всегда есть риск все потерять, а возможно и больше, — отмечает Виктор Белоусов, руководитель направления по управлению ликвидностью СПАО "Ингосстрах".

По словам Владимира Чернова, существуют финансовые активы с фиксированной доходностью, к ним в первую очередь относятся корпоративные и государственные облигации. Приобретая их, инвестор или трейдер заранее знает сколько он заработает, доходность облигаций может варьироваться от 7 до 15% годовых, в зависимости от эмитента. Все остальные активы относятся к рискованным, так как по ним нет никакой гарантии заработка, потому что они могут как подорожать, так и подешеветь. Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом статистики в США

Как научиться трейдингу с нуля

Бизнес-аналитик Екатерина Бобрышева считает, что любой желающий может освоить трейдинг с нуля. Для этого нужно приобрести знания о финансовых рынках, научиться анализировать данные и разрабатывать стратегии.

"Есть три варианта: стать самоучкой, получить высшее образование или пройти профильные курсы. Информации в открытом доступе много: можно читать статьи, изучать советы аналитиков, подписаться на известных трейдеров в соцсетях. Самостоятельное обучение несет риски, так как новичок без подготовки почти со стопроцентной вероятностью потеряет весь капитал. Высшее финансовое или экономическое образование даст теоретическую информацию как устроен рынок. Однако в вузах никто не учит торговле, поэтому работу в терминале (так называется программное обеспечение, используемое для совершения сделок на фондовой бирже) придётся освоить самому. Самое оптимальное — пройти профильные курсы. Там целенаправленно дают знания, необходимые трейдеру, и проверяют их на практике. Показывают интерфейс терминала, объясняют, как в нём работать, рассказывают о рисках и финансовом планировании, учат принимать осознанные решения. Обучение, как правило, длится от нескольких недель до нескольких месяцев", — советует Виктор Белоусов.

Какими качествами и навыками должен обладать трейдер

Успешный трейдер должен придерживаться дисциплины и уметь следовать своим правилам и стратегиям без эмоциональных выбросов.

"Трейдинг требует хладнокровности и умения контролировать свои эмоции. Также важными являются аналитические навыки, способность принимать рациональные решения на основе анализа данных и информации. Готовность к постоянному обучению и адаптации к изменениям на рынке также играет важную роль в достижении успеха. Важно понимать, что трейдинг требует серьезного подхода и обучения. Он не является способом быстрой и легкой прибыли. Успех в трейдинге зависит от навыков, знаний и опыта, а также от правильного управления рисками. Чтобы стать успешным трейдером, нужно постоянно совершенствоваться, анализировать рынок и принимать взвешенные решения", — говорит Иван Калугин.

Азарт и нежелание учиться только мешают. Трейдеру нужна любовь к новым знаниям, готовность тратить время на постоянное обучение. "Любые навыки нуждаются в прокачке. Иногда участники рынка занимаются торговлей на протяжении 10,12 и даже 16 часов в день, поскольку привязываются к графикам открытия бирж по всему миру. Поэтому нужно быть готовым к переработкам", — считает Виктор Белоусов.

Основы

Чтобы зарабатывать на бирже, трейдер должен разбираться, как устроен рынок, уметь работать в торговом терминале, знать типы заявок и лимитов, механизмы кредитного плеча. Научиться проводить фундаментальный и технический анализ, оценивать компании и её активы по множеству объективных данных, работать с индикаторами, которые предсказывают дальнейшее движение цены на основе статистики. Трейдер должен уметь управлять капиталом и рисками и уметь рассчитывать потенциальную прибыль и убытки.

Руслан Спинка уверен, что, освоив определённую теоретическую базу, можно приступить к практике — завести брокерский счет и попробовать применить приобретённые знания на деле. Так будет получен первоначальный опыт совершения торговых сделок, который не обязательно должен быть позитивным — от ошибок никто не застрахован, даже опытные трейдеры. Проявляя интерес к данной сфере и осваивая новые техники, можно постепенно совершенствовать свои навыки и начать торговать в плюс. Биржи Европы падают на ожиданиях вокруг ЕЦБ

Обычно в компании трейдер проходит долгий путь, начиная от исполнения голосовых заявок клиентов и овладения навыками работы с торговым терминалом. Для перехода на следующий этап, предполагающий большую самостоятельность, необходимо уже разбираться в рынке и ежедневно мониторить новости и котировки. Если сотрудник трейдингового отдела готов к тому, чтобы не просто выполнять поручения, но и проявлять инициативу, торгуя самостоятельно, то за ним, как правило, закрепляются конкретные инвесторы, в чьих интересах он работает. То есть он становится персональным менеджером или индивидуальным трейдером — эти позиции в разных компаниях могут называться различно.

"Наиболее результативные трейдеры со временем становятся портфельными управляющими. Причем эффективность их работы отследить очень легко по объективным показателям — росту инвестиционного портфеля. Не только карьера торгующего самостоятельно специалиста будет зависеть от его результатов, но и прибыль, ведь она коррелирует с размерами активов под управлением и темпами их прироста", — говорит эксперт.

Сигналы и уровни

Уровни применяются трейдерами для определения движения цены и, следовательно, принятия решения о покупке или продаже активов. Различают уровни поддержки и сопротивления. Сопротивление, когда при движении вверх цена упирается в «потолок», достигает точки, в которой останавливается, а затем происходит разворот — на рынок выходят «медведи», то есть продавцы. Они появляются в количестве, позволяющем перехватить преимущество у покупателей и с большой вероятностью прекратить рост цены. При уровне поддержки цена упирается в "пол", на рынок выходят "быки", которые скупают активы по минимальной цене и разворачивают нисходящий тренд. Когда это происходит, формируется уровень поддержки.

"Соответственно, основные сигналы — "на отскок" от уровня, когда покупки происходят при спуске цены к уровню поддержки, продажи — при подъеме к уровню сопротивления. И "на пробой" уровня. В этом случае мы продаем активы, как только цены продавливают уровень поддержки или покупаем, когда цены вновь преодолевают уровень сопротивления", — объясняет Виктор Белоусов.

"Сигналы и уровни — это важные инструменты для трейдеров, которые помогают им принимать правильные решения на рынке", — отмечает Екатерина Бобрышева.

Чем рискует трейдер

Карьера трейдера предполагает риски, основной из которых — потеря капитала

"Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора. Поэтому начинать стоит с наименее рискового рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку", — советует Виктор Белоусов. СМИ: трейдер заработал с помощью пункта закона об избежании дефолта в США

Перспективы трейдера

Главная тема дискуссий, касающихся будущего трейдинга, — роботизация и алгоритмизация этой сферы. Вопрос обсуждают не только в блогах, но и в солидных тематических изданиях США и Европы.

"Практически никто не сомневается, что роботизация трейдинга будет набирать обороты. Например, скальперские сделки торговыми роботами дают высокую частоту сделок, а следовательно общий объем торговых операций. Возможно, в будущем инвестиционные компании разгонят трейдеров и заменят их роботами, основными сотрудниками станут программисты. А выиграет тот, у кого роботы круче и алгоритмы умнее", — считает Виктор Белоусов.

Трейдинг в России

За границей системы интернет-трейдинга стали неотъемлемой частью всей экономики. В России трейдинг только набирает обороты.

"В последние годы механизм регулирования по-настоящему заработал. Теперь компании могут получать лицензии. Пока что условия сильно отличаются от общепринятых мировых, однако делаются шаги в нужном направлении. Главная особенность трейдинга в России состоит в разных социальных группах частных трейдеров, работающих на рынке. На Западе нет такого разнообразия возрастов, специальностей и социальных статусов людей, активно участвующих в торгах. Например, более половины трейдеров не имеют высшего экономического образования и работают не по специальности", — говорит Виктор Белоусов.