МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" приобрела крупного российского производителя техники для разных отраслей энергетики АО "Завод "Киров-Энергомаш" (Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш". "Росатом" будет делать воздушные фильтры к самолетам "Аэрофлота"

"АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, входит в "Атомэнергомаш" и группа компаний "Кировский завод" заключили договор, согласно которому 100% пакета акций АО "Завод "Киров-Энергомаш" приобретены АО "ОКБМ Африкантов", — говорится в сообщении.

АО "Завод "Киров-Энергомаш" ведет проектирование, разработку и поставку техники для судостроительной и нефтегазовой отраслей, тепло- и гидроэнергетики, атомной энергетики. В 2021 году "ОКБМ Африкантов" и "Киров-Энергомаш" подписали договор на поставку восьми паротурбинных установок единичной мощностью 58 МВт для четырех модернизированных плавучих атомных энергоблоков (МПЭБ), которые обеспечат энергоснабжение Баимской рудной зоны. Договор предусматривает также участие завода в пусконаладочных работах и швартовых испытаниях МПЭБов.