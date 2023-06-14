С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Отечественные стратегические недорогие препараты должны иметь преимущества на фармацевтическом рынке, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Минздрав подготовил список рецептурных препаратов для онлайн-продажи

"Необходимо обеспечить преференции для препаратов, стратегических, недорогостоящих, которые формируют фундамент отечественного здравоохранения, при условии, если их субстанции синтезируются в РФ", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что пока в ряде случаев сохраняется вера пациентов в определенный бренд препарата, хотя российские технологии не уступают зарубежным, поэтому нужно формировать доверие к отечественным лекарствам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.