Минздрав призвал обеспечить российским препаратам преимущество на рынке
Замглавы Минздрава призвал дать российским стратегическим препаратам преимущество на рынке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Отечественные стратегические недорогие препараты должны иметь преимущества на фармацевтическом рынке, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Необходимо обеспечить преференции для препаратов, стратегических, недорогостоящих, которые формируют фундамент отечественного здравоохранения, при условии, если их субстанции синтезируются в РФ", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что пока в ряде случаев сохраняется вера пациентов в определенный бренд препарата, хотя российские технологии не уступают зарубежным, поэтому нужно формировать доверие к отечественным лекарствам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230614/840822395.html
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