МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украину после ЧП на Каховской ГЭС ждет экологическая катастрофа, заявил в беседе с LSM морской биолог Константин Ранкс.

Он отметил, что через две недели в стране начнется самое жаркое время. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС



"Возникает вопрос, где брать воду для сельского хозяйства. Возникнет дефицит. На правом берегу Днепра он уже ощущается. Появится куча проблем", — подчеркнул специалист.



Ранкс отметил, что с повышением температуры обнажившийся слой ила начнет высыхать и очень скоро превратится в такыр — глинистую пустыню с растрескавшимися твердыми почвенными плитами, под которыми все еще будет сохраняться влага.



"Сильный ветер будет приводить к пылевым бурям. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда не знаем, что будет происходить дальше, поскольку таких ситуаций в регионе раньше не было", — сказал ученый.



По его мнению, примерно через неделю на затопленных территориях начнутся вспышки заболеваний, поскольку вода прошла через различные источники заразы.



"При высокой температуре микробы размножаются. Не дай бог, вода размыла скотомогильники. Любая биологическая субстанция становится источником заражения. Очень скоро вода начнет цвести, в ней будет размножаться что угодно, — считает Ранкс. — Через неделю адский бульон созреет. Главный переносчик инфекций — теплая и грязная вода".

Проблемы с сельским хозяйством, по его словам, окажут влияние как на экономику Украины, так и Прибалтики: по словам ученого, в последние годы Латвия импортировала большое количество украинских продуктов.

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