Девальвацией называется снижение покупательной способности национальной валюты по отношению к валютам других стран. Что это такое простыми словами, суть явления и механизмы его возникновения, какие последствия девальвация несет для государства и как обесценивание денег сказывается на простых граждан, стоит ли ожидать неконтролируемой девальвации рубля к доллару, — в материале агентства Прайм. Аналитики ждут от ЦБ исторического сохранения ключевой ставки

Девальвация, ее суть

Исторически под девальвацией понималось снижение золотого содержания валюты.

"Но сейчас, когда стоимость денег не привязана напрямую к курсу драгоценных металлов, значение понятия "девальвация" скорректировалось. Теперь так называется снижение курса одной валюты к курсу других, наиболее стабильных валют, к которым сегодня в первую очередь относятся доллар и евро", — объясняет Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

По словам Владимира Слипенькина, экономиста, генерального директора Корпорации развития Московской области, в России действует режим плавающего валютного курса, то есть официальный курс ежедневно устанавливает Банк России на основе данных о средневзвешенных курсах, рассчитанных на основании сделок на организованном рынке Московской биржи. Но тот факт, что курс является плавающим, еще не означает, что девальвации не может быть. Курс рубля на Мосбирже перешел к росту

Причины

Руслан Спинка объясняет, что причинами девальвации может служить множество макроэкономических факторов. Во-первых, национальная валюта дешевеет, если Центробанк по каким-либо причинам включает печатный станок. Во-вторых, к обесцениванию денег приводит ухудшение торгового баланса, когда объем импорта существенно превышает объем экспорта. В-третьих, причиной девальвации может стать платежный дефицит, то есть ситуация, когда у государства нет возможности рассчитываться с внешним долгом. В-четвертых, девальвация наблюдается, если интерес к национальной валюте пропадает со стороны покупателей, в первую очередь — населения.

Последствия

В результате девальвации государство становится менее привлекательным для иностранных партнёров. Это в свою очередь ведет к снижению инвестиций в экономику страны. Падает объём импорта, а стоимость товаров, произведенных внутри страны, растет как за счет повышения издержек производства, так и за счёт сужения конкуренции.

"Также важно отметить, что в периоды девальвации угасает интерес к национальной валюте со стороны населения, начинается отток капитала со сберегательных вкладов. Люди пытаются вложить свои накопления в валюты с более твёрдым курсом. Отток капитала также негативно сказывается на экономической ситуации", — рассказывает Руслан Спинка.

Из-за обесценивания валюты растет инфляция, падает покупательская способность и, как следствие, банкротится малый и частично средний бизнес, люди занятые в этом сегменте теряют рабочие места. Финансовые аналитики ожидают дальнейшего ослабления турецкой лиры

Евгения Васильева, директор Центра стратегического анализа компании «Ингосстрах», уточняет, что падение импорта ограничивает конкурентоспособность на внутреннем рынке. Если ситуация не контролируется, то высок риск дефолта, когда валюта настолько обесценена, что государство не может расплатиться по долгам.

Чем опасна девальвация

Для населения девальвация национальной валюты — это кризисное явление.

"Рост цен на импортные товары и отечественную продукцию, производители которой имеют иностранных партнеров, оборачивается набирающей темпы инфляцией. Снижается покупательная способность национальной валюты, а вместе с этим падает и уровень жизни. Эксперты считают, что во время девальвации 2014 года уровень жизни россиян упал более чем на 10%", — отмечает Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж AM Capital. Названа валюта, которая может стать для Евразии "новым долларом"

Евгения Васильева объясняет, что хотя России как ориентированной на экспорт стране выгоден слабый рубль, для населения проблема падения рубля связана с безработицей и отсутствием роста зарплат. Кроме того, девальвация отражается на стоимости кредитов, приводит к повышению ставок и невозможности рефинансировать займы. При низкой ключевой ставке ЦБ кредиты становятся доступнее, а при высокой — наоборот. С другой стороны, девальвация приводит к росту темпов инфляции. Рост цен на импортную продукцию ведет к росту цен производителей, которые используют иностранное сырье, оборудование. Таким образом, увеличивается стоимость импортных товаров и услуг, падает покупательная способность национальной валюты. Это снижает реальные доходы населения. С другой стороны, девальвация так или иначе бьет по внутренней экономике, внутреннему потреблению. Это приводит к росту ставок, в ряде случаев может вызывать дефолты.

Виды девальвации

По степени публичности принято делить девальвацию на открытую и скрытую, по степени контроля со стороны государства различают контролируемую и неконтролируемую.

Но Владимир Слипенькин считает, что для современной развитой экономики разделение на открытую/скрытую девальвацию не актуально. Поскольку скрытая девальвация — не что иное, как ослабление. При плавающем курсе национальной валюты все открыто. Рубль и доллар торгуются на Московской бирже, соответственно, состояние экономики, платежного баланса и интервенции со стороны ЦБ сразу видны. То же и с контролируемой/неконтролируемой девальвацией — при сильных колебаниях она контролируется регулятором. Как это было в феврале 2022 года, когда российский ЦБ остановил торги по акциям, по европейской и американской валютам. Российский рынок акций вырос, локомотивом выступили бумаги Сбербанка

Открытая

При открытой девальвации государство и ЦБ официально признают существующую ситуацию.

"Центробанк оповещает жителей, что валюта сдает позиции. Обесцененные деньги изымаются из оборота, обмениваются на твердые. В этом случае цены на основные продукты опускаются", — говорит Евгения Васильева.

Скрытая

В связи с изменением внешних условий финансовые перемены приводят к сокращению золотого и других запасов. Деньги не подлежат изъятию, оставаясь в обращении. При скрытой девальвации цены повышаются. Назван фактор, который обеспечит стабильность российского валютного рынка

Контролируемая

Открытая девальвация является контролируемой, официально признается Центральным банком, предусматривает оповещение населения страны о фактическом снижении курса национальной валюты.

Неконтролируемая

При неконтролируемой девальвации национальная валюта обесценивается резко, несмотря на принимаемые меры, которые не приносят положительного результата.

Влияние девальвации на экономику

Плавающий курс реагирует на платежный баланс, который есть в стране. Если он ухудшается, то, соответственно, рубль ослабляется. И наоборот.

"Но при этом и фискальные власти, и Центральный банк являются теми органами, которые регулирует эти взаимоотношения. Если рубль сильно укрепляется, ЦБ может скупать иностранную валюту, тем самым поднимая ее курс и ослабляя рубль, чтобы не вредить федеральному бюджету и экспортерам. Если курс национальной валюты ослабевает, рубль сильно дешевеет, то Центральный банк, наоборот, выступает в роли продавца иностранной валюты. Тем самым снижая давление на рубль", — объясняет Владимир Слипенькин. Дерипаска ожидает дефолта Минфина США или серьезной девальвации доллара

По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, девальвация национальной валюты в целом для экономики является негативом, так как влечет за собой много неблагоприятных последствий, включая социальные и политические. Девальвация валюты в стране — это всегда ухудшение благосостояние населения, падение реальных доходов, высокая инфляция. Ярко выраженными примерами негативного влияния девальвации национальной валюты на экономику являются Аргентина, где национальная валюта (аргентинский песо) дешевеет из года в год, что привело к очень высокой инфляции в стране; Венесуэла, где после обесценения боливара пришлось вводить даже цифровую валюту El Petro, но и этот опыт оказался неудачным; ряд стран Африки и Латинской Америки, где полностью обесценившуюся национальную валюту пришлось заменять долларом США, а в Сальвадоре пошли дальше всех, сделав национальной валютой биткоин. В то же время девальвация имеет и свои плюсы. Прежде всего, она выгодна экспортерам, особенно если страна, где национальная валюта обесценивается, играет большую роль в международной внешней торговле или просто является крупным экспортером какого-либо вида сырья или товаров. Например, Турция, несмотря на обесценивание лиры в последние несколько лет и очень высокую инфляцию, является крупным экспортером не только туристических услуг и текстиля, но и автомобилей, так как в этой стране находятся заводы многих лидеров мирового автомобильного рынка, а также заводы по производству запчастей. Не говоря уже об экспорте продукции легкой промышленности.

"Однако важно, чтобы девальвация была управляемой. Когда национальная валюта скатывается в пике, то это невыгодно всем, в том числе, экспортерам. Доверие у стран-партнеров к национальной валюте государства должно быть обязательно, тем более что в последние годы наблюдается постепенный отказ от доллара в международных расчётах. А если девальвация становится неуправляемой, то и к валюте доверия нет", — добавляет эксперт.

Сохранение денег при девальвации

Для того, чтобы защитить капитал от девальвации, инвесторам стоит обратить внимание на устойчивые валюты и провести диверсификацию своих вложений. Рецессия в экономике: что это такое, причины возникновения и меры защиты

"Хорошим выбором могут стать замещающие облигации компаний со значительной долей экспортной выручки, таких как Газпром, Лукойл и других, которые привязаны к доллару, но выплачиваются в рублях. Но не нужно ждать значительного падения рубля, так как для этого нет существенных факторов, введенные ограничения на покупку валюты нерезидентами и возможное притормаживание ФРС США с повышением ставки могут помочь укреплению российской валюты, однако важно наблюдать за динамикой доллара, который значительно укрепился к корзине других валют", — советует Юлия Попова, инвестбанкир, CEO Family Office JP Investment.

По мнению Ильи Мерзлякова, самая очевидная стратегия сохранения личного капитала в период девальвации — покупка более устойчивой валюты.

"Проблема текущего 2023 года состоит в том, что доллар и евро являются для наших соотечественников токсичными. В такой ситуации вкладываться можно в фонды, инвестиции которых ориентированы на валютные инструменты. Второй вариант защиты капитала — покупка облигаций в "дружественной" валюте, например, юанях. Кроме того, популярность набирают существующие с осени минувшего 2022 года замещающие облигации. Речь идет о ценных бумагах, выпущенных взамен еврооблигаций, обязательства по которым российские компании не смогли выполнять из-за введенных санкций. Есть инвестиционные стратегии с более высоким риском, например, вложение капитала в акции экспортеров, то есть в активы тех компаний, которые потенциально могут получить дополнительный доход от девальвации рубля", — объясняет эксперт.

Наталья Мильчакова советует хранить деньги в мировых резервных валютах, но россиянам лучше обратить внимание на банки дружественных стран. В России можно открывать вклады в юанях, при условии, что банк не берет комиссию за хранение денег в валюте, но юань тоже теоретически может подвергнуться девальвации, если на то будет политическое решение властей Китая. Эксперты прогнозируют новые колебания курса египетского фунта

Плюсы и минусы девальвации

Владимир Слипенькин объясняет, что платежный баланс РФ как страны, ориентированный на экспорт, чувствителен к цене углеводородов и других природных ресурсов. Когда их стоимость увеличивается, поступает больше валюты, платежный баланс улучшается, курс национальной валюты начинает расти. Но сильное ее укрепление вредит экспортерам. Они реализуют свою продукцию, как правило, за валюту, а потом продают ее на внутреннем рынке за рубли. Если рубль укрепляется — экспортеры получают меньше денег. Снижение курса рубля, наоборот, способствует росту экспорта. Чем слабее рубль, тем выше доход после перевода валютной выручки в рубли. Себестоимость продукции снижается, издержки не растут, а выручка увеличивается. Поэтому экспортеры всегда очень рады девальвации. Но если производство ориентировано на внутренний рынок, а сырье и оборудование импортное, то бизнес остается в минусе.

С другой стороны, девальвация валюты вредит импортерам. Зарубежные товары и оборудование в пересчете на рубли становятся более дорогими и неконкурентоспособными. Баланс между экспортом и импортом должен быть для того, чтобы была возможность поддерживать и внутренних производителей, и тех, кто ориентирован на экспорт. Они, в свою очередь, будут платить налоги и пополнять федеральный бюджет. При слабом курсе наполнение казны происходит быстрее: за доллар можно получить больше рублей, в которых номинирован бюджет. Если рубль будет крепче, то налогов в бюджет будет поступать меньше. Поэтому Центральный банк всегда следит, чтобы укрепление/ослабление национальной валюты не вредило базовым установкам. Хуже рубля: можно ли заработать на падающих валютах

Отличие девальвации от инфляции и дефляции

Девальвацию необходимо отличать от других экономических явлений, среди которых инфляция и дефляция. Под инфляцией понимается устойчивое повышение цен на товары и услуги, тогда как при девальвации увеличиваются цены на иностранные валюты.

"Дефляция — процесс, противоположный инфляции: он состоит в устойчивом снижении уровня цен на товары и услуги внутри страны за определенный промежуток времени. Если инфляция снижает покупательную способность денежных знаков внутри страны, то дефляция ее повышает. И инфляция, и дефляция показывают зависимость стоимости денег и товаров, тогда как девальвация зависит от ситуации на рынке валют", — объясняет Руслан Спинка.

"Часто изменение стоимости рубля на валютном рынке называют инфляцией, но это другое понятие. Рубль может подешеветь относительно доллара на 20%, но инфляция при этом составит 10%. Предположим у человека было 1000 рублей. Курс доллара составлял 70 рублей. После падения стоимости до 84 рублей мы можем купить $12,9. До падения курса на 100 рублей мы могли купить 10 буханок хлеба. Из-за инфляции в 10% за эту же сумму мы купим уже 9 буханок. Падение курса отражается на внутренних продуктах лишь косвенно. Вдобавок не стоит забывать, что доллар также подвержен инфляции. Цены в США также растут на несколько процентов каждый год", — говорит Влад Крылов, главный редактор Crypto.ru.

Примеры девальвации

За три с небольшим десятилетия новейшей экономической истории Россия пережила девальвацию национальной валюты не однажды.

"Многие помнят кризис 1998 года, когда наша страна не справилась с исполнением взятых на себя обязательств по государственным краткосрочным облигациям. На фоне перехода с плавающего на свободный курс рубля стоимость российской денежной единицы за несколько месяцев рухнула в три раза по отношению к доллару США. Еще одна девальвация произошла в 2014 году, когда рубль обесценился по отношению к валютам ведущих государств на фоне санкций и снижения цен на энергоресурсы", — приводит пример Илья Мерзляков. Россиян научили, что нужно сделать с долларами прямо сейчас

По словам Эдуарда Христианова, первого заместителя председателя правления ПАО «РосДорБанк», показателен пример Исландии, где в 2007-2008 годах девальвация исландской кроны достигла 120%, причём основной скачок с 95 до 140 крон за доллар произошел в течение одного месяца. Виной тому явилось преобладание внешних заимствований в структуре госдолга и его соответствующий рост в ответ на ипотечный кризис в Соединенных Штатах. Правительство Ирландии приняло решение о национализации коммерческих банков. Правда их было всего три. Были реструктуризированы ипотечные и валютные кредиты. В результате инфляцию удалось удержать на уровне в 12% и вернуться к росту ВВП уже через 2 года. Немаловажно то, что Исландия задолго до 2008 года активно продвигала процесс импортозамещения. Потому переход на продукцию местного производства произошел достаточно быстро.

Другой пример — девальвация турецкой лиры, начавшаяся в 2018 году. За 5 лет турецкая валюта ослабла к доллару США на 80%, а инфляция в стране достигала 86%. Обычно на фоне гиперинфляции регулятор повышает ставку заимствований, тем самым замедляя рост экономики. Правительство Турции действует вразрез с общепринятыми принципами экономической науки. В стране применяется политика низких ставок, что в 2022 году привело к росту ВВП страны на 5-6%. Это один из самых высоких показателей среди развитых экономик в постпандемийном периоде. Но ценой такого роста стало обеднение населения.