МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы не показывают четкой динамики после ожидаемого сохранения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Здание ФРС США в Вашингтоне

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

По состоянию на 21.50 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,79%, до 33 942,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,17%, до 13 597,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,02%, до 4 368 пунктов. Минутами ранее все индексы снижались.

До оглашения итогов заседания ФРС американские индексы в основном росли. Так, Dow Jones снижался на 0,46%, Nasdaq увеличивался на 0,15%, S&P 500 — на 0,13%.

ФРС США по итогам июньского заседания впервые с января 2022 года сохранила базовую процентную ставку — на уровне 5-5,25% годовых.

Следующее заседание центробанка пройдет 25-26 июля.

 