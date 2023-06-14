МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы не показывают четкой динамики после ожидаемого сохранения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую процентную ставку

По состоянию на 21.50 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,79%, до 33 942,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,17%, до 13 597,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,02%, до 4 368 пунктов. Минутами ранее все индексы снижались.

До оглашения итогов заседания ФРС американские индексы в основном росли. Так, Dow Jones снижался на 0,46%, Nasdaq увеличивался на 0,15%, S&P 500 — на 0,13%.

ФРС США по итогам июньского заседания впервые с января 2022 года сохранила базовую процентную ставку — на уровне 5-5,25% годовых.

Следующее заседание центробанка пройдет 25-26 июля.