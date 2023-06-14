ВАШИНГТОН, 14 июн — ПРАЙМ. Канада намерена приостановить любые операции на правительственном уровне с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) со штаб-квартирой в Китае, заявила в среду вице-премьер и министр финансов североамериканской страны Христя Фриланд. Белоруссия рассчитывает привлечь $350 млн от АБИИ для поддержки банков на фоне COVID-19

Ранее в этот же день исполнительный директор банка Роберт Пикард написал в своем аккаунте в Twitter, что покидает свой пост из-за предполагаемых связей АБИИ с Коммунистической партии Китая и токсичной атмосферы в работе финансовой организации.

"Правительство Канады немедленно прекратит всю свою деятельность в банке, и я поручила министерству финансов немедленно провести проверку выдвинутых обвинений и участия Канады в работе этого банка", — заявила Фриланд на пресс-конференции.