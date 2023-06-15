МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4% с 3,75% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Промпроизводство в еврозоне в апреле выросло хуже прогноза

Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 15 июня, в 15.15 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о профиците торгового баланса в еврозоне за апрель. Ожидается, что показатель составил 21,5 миллиарда евро против 25,6 миллиарда в марте.

В 15.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в мае сократился на 0,1% в месячном выражении после роста на 0,4% месяцем ранее.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 10 июня. Аналитики прогнозируют, что показатель сократился на 12 тысяч — до 249 тысяч заявок.

В 16.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные по промпроизводству в стране в мае. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 0,1% после увеличения на 0,5% месяцем ранее.