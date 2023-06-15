С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. В новых российских субъектах уже 250 тысяч жителей получают страховые пенсии, а 80 тысяч семей — материнский капитал, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Путин утвердил правила выплат военным пенсионерам в новых регионах

"С 1 марта начали прием заявлений от наших граждан на получение пенсий, социальных пособий, страховые выплаты. На сегодняшний день уже назначили 250 тысяч страховых пенсий на территории новых субъектов. Еще 347 тысяч решений уже подготовлены… Если мы говорим о выдаче, допустим, материнского капитала, материнский капитал сегодня уже оформили 80 тысяч семей", — сообщил Котяков на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.