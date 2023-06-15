С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Мир в целом смог пройти между Сциллой и Харибдой, но вероятность кризиса сохраняется, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы

"Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой", — заявила она

кулуарах ПМЭФ.

В мировой экономике существует сейчас есть несколько проблемных точек: в Соединенных Штатах и Евросоюзе выросли опасения банковского кризиса после краха ряда крупных финансовых организаций, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить средства из банков, кроме того, растут проблемы с обслуживанием кредитов. В развитых странах снизились темпы роста экономики или они и вовсе вошли в рецессию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.