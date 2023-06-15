МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на Петербургском международном экономическом форуме. Она рассказала практически обо всем, что интересует сейчас и россиян, и представителей других стран: потенциальное включение России в черный список ФАТФ не смертельно для экономики, перспективах доллара, евро и рубля, о KPI, который она ставит себе (и Банку России), надежности банковской системы и вероятности мирового финансового кризиса. Решетников назвал факторы, обеспечившие "кислород" российской экономике

О мировом кризисе

"Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой", — заявила Набиуллина.

Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.

Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию.

О KPI для себя и ЦБ

На основной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" участники рассказали, что установили себе KPI на год вперед: министр экономического развития Максим Решетников и глава ЦБ Эльвира Набиуллина связывают свои главные цели с инвестициями и капиталом, а министр финансов Антон Силуанов неожиданно — с возвращением в Россию уехавших в прошлом году из страны пессимистов. СМИ: Россия и Китай нашли новый капкан для США

"В прошлом году для меня главной задачей было сохранить доверие к финансовой системе, чтобы люди могли хранить свои деньги, не опасаясь инфляции", — напомнила глава российского регулятора.

"Доверие сохранено. Это дорогого стоит. Основное в финансовой системе — это доверие. Я бы этот KPI вязала с собой дальше, может быть, с уточнением: мы сегодня говорили о рынке капитала, который у нас недоразвит. Повышение доверия к рынку капитала", — добавила она.

Об экономике и финансах

"Сейчас, по нашей оценке, динамика ВВП лучше, чем предполагает центральная точка нашего прогноза в 0,5-2 процента, чуть выше. Скорее, в верхней половине нашего прогнозного диапазона", — ответила она на вопрос о прогнозной динамике ВВП по итогам 2023 года.

"Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались, — добавила она. — О чем хотелось бы сказать, говоря о структурной перестройке экономики. На мой взгляд, у нас есть риск, — извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой".

"Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", — объяснила глава регулятора.

Финансовая система, по мнению Набиуллиной, должна перенастроиться на то, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики, сохраняя устойчивость.

О рубле

Ослабление рубля обычно оказывает влияние на инфляцию в первые месяцы, но в этот раз эффект может быть дольше.

"Срок переноса в цены может быть длиннее, чем был раньше. Основной перенос — он обычно в первые месяцы, здесь — может быть растянут", — ответила чиновница на вопрос о влиянии текущего ослабления рубля на инфляцию в стране. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

О роли доллара

"На финансовом рынке мировом происходят существенные изменения. Первое — это переосмысление роли резервных валют, это мы видим. Хотя доллар и евро остаются резервными валютами, но многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов", — добавила глава ЦБ.

Эмитент резервной валюты может злоупотреблять своим статусом, но в ограниченных масштабах. Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, то, по ее словам, все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками, даже если это маловероятно. Согласно данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах по итогам прошлого года упала до 27-летнего минимума — 58,36 процента, а основным бенефициаром стали нерезервные валюты — их "вес" подскочил до максимума с середины 2012 года в 3,45 процента.

Об иностранных компаниях в России

Детали вывода на биржу акций компаний, выкупаемых у уходящих из России нерезидентов, сейчас обсуждаются, но ЦБ в целом поддерживает эту идею.

В мае она говорила, что регулятор обсуждает с правительством, чтобы при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали на себя обязательство выводить часть их акций на рынок. Минфин надеется, что этот механизм скоро заработает, заявил в среду на ПМЭФ директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

"Детали сейчас обсуждаются, окончательного решения не принято. Я в целом поддерживаю идею, что, если выкупаются акции публичной компании, она должна оставаться публичной. Если не публичная компания, то стоит рассматривать вопрос целесообразности — это может быть не всегда целесообразно — вывода какой-то доли на рынок", — сказала Набиуллина.

Критерии отбора компаний, которые попадут под такое требование, и конкретная доля сейчас обсуждаются.

О черном списке ФАТФ

Включение России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) будет политически мотивированным, такое решение осложнит платежи, но не остановит торговые связи страны, заявила Набиуллина.

"Объективных оснований никаких нет, но если будет принято политически мотивированное решение, то это осложнит платежи, потому что увеличит сроки на комплайенс….Но это не остановит (торговые связи. — Прим. ред.)", — прокомментировала она вопрос о возможности включения РФ в черный список ФАТФ и влиянии такого решения на платежи и торговые связи страны.

О банковской системе

"Она у нас действительно здоровая", — сказала председатель Центробанка, говоря о российской банковской системе.

"Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", — пояснила Набиуллина. ЦБ не увидел перегрева российской экономики

Чиновница добавила, что, если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски. Экономика, по ее словам, будет здоровее, а брать на себя этот риск — нормально.

Кроме того, иностранные банки из дружественных стран проявляют интерес к выходу на российский рынок.

"Представители некоторых стран проявляли интерес. Если они выйдут, мы поддержим законодательство, которое позволит такие филиалы создавать", — сказала глава ЦБ.

О кредитах населению

"Мы будем следить за тем, как растет необеспеченное потребительское кредитование. Оно очень быстро растет, нам бы не хотелось, чтобы это было за счет увеличения высокорискованного кредитования. Если будет необходимость, готовы вернуться и к накоплению буферов по таким кредитам", — заметила она.

ЦБ также рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, но пока текущее регулирование эффективно. Кроме того, регулятор беспокоит высокий рост ипотеки, особенно с применением льготных программ. Набиуллина: мировой экономике удалось пройти между Сциллой и Харибдой

"Это может привести к росту рискованной ипотеки", — подчеркнула глава регулятора.

О "Мире" и его приватизации

Накануне крупные банки заявили, что обсуждают создание конкурента карте "Мир".

"Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, мы ее должны развивать. Но конкурент карте "Мир" — это устаревший подход. У нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей — есть СБП, есть собственные платежные сервисы банков, разные схемы. Конкуренция обострилась", — высказала свое мнение в кулуарах ПМЭФ Набиуллина. Приватизация АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор платежной системы "Мир", по ее словам, пока преждевременна, нужно доразвить общенациональную платежную инфраструктуру.

О международных платежах

При этом Набиуллина подчеркнула, что сейчас в платежной инфраструктуре происходят серьезные изменения: она тоже была очень глобализована, это несколько западных систем — Visa, Mastercard, SWIFT.

"И мы сейчас видим активное движение многих стран по созданию таких региональных платформ платежей", — сказала она. Путин рассказал о попытках Запада извлечь преимущества из кризисов

"Первые страны начали развивать свои национальные платежные системы, чего раньше почти не было. У нас тоже до 2014 года их практически не было. И ставка делается, как я вижу тенденции, что будут свои национальные платежные системы разные и они будут коммуницировать, будет интероперабельность с другими национальными платежными системами либо с такими региональными платформами", — сказала она, добавив, что Россия должна интегрироваться в мировую финансовую систему.

О валютных ограничениях

"Мы уже достаточно ослабили, у нас остались в основном ответные меры. Мы ослабили валютные ограничения даже больше, чем то, что было до 2022 года. Например, отменили обязательность репатриации валютной выручки", — сказала она.

По ее мнению, нужно оставлять только зеркальные меры и те, которые связаны с вывозом наличных из страны. "На отмену мер, связанных с наличными, мы вряд ли согласимся. Потому что у нас проблема в том, чтобы нам в страну наличные поставляли", — заключила Набиуллина.