РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу города Краснодара, передает корреспондент РИА Новости.

"Разрешаю", — сказал глава государства.

Он поблагодарил строителей и рабочих, а также отметил, что впереди предстоит еще большая работа.

"Спасибо вам, спасибо строителям, рабочим, всем тем, кто стоит сейчас за вашей спиной и в Краснодаре, и в Аксае. Но, конечно, коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова искренней благодарности", — сказал Путин по видеосвязи. Он напомнил, что в этом году предстоит отремонтировать 3,5 тысячи километров федеральных и 21,7 тысячи километров региональных дорог.

"А построить и реконструировать федеральных — 1030 километров, а региональных 1040 километров. Огромная работа только в этом году, я уже не говорю про 2024-й. Всех хочу еще раз поздравить", — добавил он.

Обход Аксая — новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца — кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километра дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Проектом предусмотрено возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, 8 путепроводов, в том числе над железной дорогой.

Предполагается, что с открытием нового участка трассы россияне смогут быстрее добираться до черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход.

Дальний западный обход — дорога первой технической категории без светофоров и развязок на одном уровне. Съезд на нее с существующего хода М-4 "Дон" предусмотрен у станицы Марьянской. Новый скоростной участок строился в обход хутора Копанского, станиц Нововеличковской и Новотитаровской с выездом на 1305 километре трассы М-4 "Дон". Реализация проекта являлась одной из задач в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту по поручению Путина.