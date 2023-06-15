ЦЮРИХ, 15 июн — ПРАЙМ. Теракты на российских газопроводах "Северные потоки" были совершены около десяти месяцев назад, за это время ФРГ, Швеция и Дания, проводящие собственные расследования, не представили официальных версий произошедшего, в то время как в западных СМИ все чаще звучит предположение об украинском в следе в этой диверсии.

РИА Новости собрало основные версии случившегося, известные на сегодняшний день. Внутри НАТО разгорается конфликт из-за "Северных потоков", пишет WSJ

РАССЛЕДОВАНИЯ ФРГ, ШВЕЦИИ И ДАНИИ

Шведские официальные лица неоднократно говорили о том, что к терактам на "Северных потоках" причастно "государство", однако дополнительной информации они не сообщали, аргументируя это конфиденциальностью расследования. В Швеции его возглавляет прокурор Матс Юнгквист, который в апреле заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", нет, и найти ответственных будет непросто. В июне он сообщил, что рассчитывает завершить расследование и назвать виновных осенью.

В Дании полиция Копенгагена, а также служба безопасности и разведки королевства создали совместную следственную группу для выяснения обстоятельств терактов. Датская сторона пока не озвучивала официальных версий случившегося, но неоднократно заявляла, что не допустит к расследованию Россию.

В свою очередь глава разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль не так давно заявил, что на текущий момент расследования ни одна из спецслужб мира не может назвать ответственных за подрыв газопроводов. Прокуратура ФРГ продолжает расследование терактов, однако официальных заявлений относительно версий случившегося не делает.

Как напомнил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия до сих пор не имеет возможности участвовать в следствии по "Северным потокам". При этом он заявил, что Кремль надеется на транспарантное следствие, чтобы установить истину. СМИ сообщили о предполагаемом "плане Киева" по атаке на "Северные потоки"

ВЕРСИИ В СМИ

Одной из самых заметных публикаций, касающихся терактов на газопроводах, стало расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. В начале февраля со ссылкой на источник Херш написал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Спустя месяц после публикации расследования Херша газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же сообщило, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявлял РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

В последнее время версии об украинском следе звучат в зарубежных СМИ все чаще, как и предположения, что США были осведомлены о намерениях Киева. Так, газета Washington Post сообщала, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).

Кроме того, по данным ряда западных СМИ, ЦРУ призывало Украину не взрывать "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения MIVD о подобных украинских планах. Как отмечала Wall Street Journal со ссылкой на источники, ЦРУ летом узнавало у коллег в Киеве, готовят ли они атаку, а позже получило информацию, что Украина отменила свои изначальные планы. Несмотря на это, позже трубопроводы все же были взорваны. СМИ раскрыли подробности подрыва "Северных потоков"

При этом та же Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник недавно сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс уже через месяц после диверсии на "Северных потоках" в сентябре 2022 года знал, что Россия не причастна к этим взрывам.

Данные о причастности Украины к подрывам газопроводов публиковались и в немецкой прессе. В частности, издание Spiegel со ссылкой на следователей писало, что найденные в рамках расследования диверсии на "Северных потока" метаданные, обнаруженные после бронирования яхты "Андромеда", которую могли использовать при подготовке теракта, ведут на Украину.

В марте Россия поднимала вопрос расследования терактов на уровне Совета Безопасности ООН. РФ предложила проект резолюции, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северных потоков". Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран.

В четверг, 15 июня, на закрытых консультациях Совбеза ООН Россия вновь поднимет вопрос о расследовании подрыва газопроводов, об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.