МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк и Правительство Забайкальского подписали соглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, главная цель которого социально-экономическое развитие региона. Подписание состоялось на площадке ПМЭФ, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Приоритетными направлениями совестной работы Банка и Правительства области станут внедрение и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, инвестиционные проекты, направленные на поддержку инновационного развития и технической модернизации предприятий региона, участие в реализации госпрограмм, в том числе в области в области ЖКХ, здравоохранения и инфраструктурного строительства, включая проекты в социальной сфере, а также развитие системы кредитования предприятий, включая программы поддержки МСП. Совкомбанк также планирует активное продвижение программ безналичной формы расчетов с использованием банковской карты рассрочки "Халва".

"Дальневосточный регион находится в зоне нашего особого внимания, а потенциал развития Забайкальского края мы считаем одним из самых высоких. Мы будем рады предоставить весь комплекс финансовых услуг организациям и предприятиям края. Уверен, что наша высокая экспертиза и опыт будут полезны в реализации ключевых проектов развития социальной инфраструктуры", — сказал заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

"Мы рады, что наше участие в форуме с первых дней дает эффект — именно в заключении новых соглашений, налаживании связей. Совкомбанк мне хорошо знаком, но не могу сказать, что с ним хорошо знакомы жители региона. Теперь мы будем работать плотнее и, надеюсь, банк появится и в тех районах региона где раньше не был. Нам многое будет по плечу вместе", — сообщил заместитель председателя Правительства Забайкальского края — министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев.

Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. На протяжении 20 лет Совкомбанк демонстрирует высокие темпы роста. Из банка регионального значения стал третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала. Бизнес-модель Банка основана на трех сегментах — рознице, корпоративном и инвестиционном бизнесе. В Группу также входят небанковские бизнесы: страхование, закупки, факторинг, лизинг, Wealth Management. В Банке работают 26 тыс. сотрудников в 2,6 тыс. офисах, расположенных в 79 субъектах РФ. Группа обслуживает 13 млн розничных клиентов и 200 тыс. компаний.

В Забайкальском крае Совкомбанк представлен в 13-ти городах и населенных пунктах, включая такие как Чита, Краснокаменск, Борзя, Могоча, Нерчинск, Петровск-Забайкальский, Хилок и Шилка. Банк обслуживает порядка 100 тысяч клиентов-физлиц.