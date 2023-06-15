С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума в весеннюю сессию сможет рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов, касающийся деятельность криптомайнеров и "криптовалютчиков", осенью – во втором и третьем чтениях, а в правовое поле игроки этого рынка смогут войти в 2024 году, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на сессии ПМЭФ "Майнинг как "белый лебедь" российской экономики: что нужно делать уже сейчас". Британский регулятор введет новые правила для рекламы криптовалют

"Вы знаете, у нас четыре законопроекта находятся на рассмотрении (в Госдуме – ред.): непосредственно о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, касающихся криптовалют, далее – о налогообложении, об операциях с криптовалютами, и по инициативе "силовиков" в догонку предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков, которые не соблюдают выше названные законы", — напомнил он.

"У нас осталось еще полтора месяца работы в весеннюю сессию – вполне достаточно, поскольку тема давно дискутируется. Я надеюсь, что с учетом довольно серьезного уровня вовлеченности в этот процесс… в том числе со стороны правительства, надеюсь, что мы справимся в течение полутора месяцев с тем, чтобы подготовить законопроект к рассмотрению в первом чтении. Потом пойдет все быстрее, вполне возможно, что в октябре второе-третье чтение, соответственно, следующий год уже криптомайнеры и криптовалютчики смогут работать в правовом пространстве, платить налоги, приносить пользу нашей экономике", — добавил Аксаков.

Депутат напомнил, что законодательная власть выступает за то, чтобы этот вид бизнеса начал приносить доходы в бюджет и давать возможность бизнесу вполне легально, используя этот инструмент, осуществлять финансовые взаиморасчеты с зарубежными партнерами, но только с зарубежными партнерами. "Все, что касается внутреннего оборота криптовалют, здесь будет жесткий запрет и довольно серьезная ответственность", — подчеркнул он.

"Мы сегодня обсуждали, было предложение использовать эту криптовалюту для инвестирования в Цифровые финансовые активы: то есть если есть криптовалюта и та, которую майнеры буду добывать, почему бы ее не использовать на инвестиции в экономику, потом через провайдеров ликвидности "выгонять" в рамках международной деятельности, в рамках экспериментально-правовых режимов, которые мы обсуждаем", — в свою очередь, добавил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

"И еще один момент: поскольку мы тут много дискутируем, создается такое впечатление, что мы очень много ожиданий связываем с этим рынком. Он все-таки достаточно локальный, наверное, будет относительно большим, когда закон будет принят, но все-таки он не будет иметь такого выдающегося значения для нашей экономики. Просто есть бизнес, он работает, люди готовы платить налоги, осуществлять свою деятельность, надо узаконить, вот смысл того, что мы делаем, а не что мы мечтаем благодаря этому направлению решать все проблемы", — резюмировал Аксаков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.