Прямая трансляция делового завтрака Сбера на ПМЭФ "Российская экономика: новый курс, приоритеты и альтернативы".

Прошедший 2022 год прошел лучше, чем ожидалось. Бизнес сумел оперативно перестроить цепочки поставок и наладить новые схемы международных площадей, а государство с помощью своевременных мер поддержало спрос в экономике и определило новые правила ее функционирования. Однако в условиях сохраняющейся внешней турбулентности по-прежнему важна поддержка частных инвестиций и уровня жизни граждан.

Государство и бизнес столкнулись с новыми вызовами глобального порядка: предстоит выстраивать новую архитектуру мировой торговли, найти новых поставщиков оборудования и ИТ-решений, привести бюджетные параметры в соответствие с новыми задачами развития, а также продумать новую промышленную политику.

Эксперты в ходе сессии ответят на вопросы — какие параметры, критически важные для страны, нуждаются в своевременном изменении, как изменятся приоритеты государства и бизнеса, на что в первую очередь нужно направлять силы и средства. И самое главное — есть ли альтернатива у текущей траектории развития российской и глобальной экономики?