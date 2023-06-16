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https://1prime.ru/News/20230616/840838168.html
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Трансляция
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Российский президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)... ПРАЙМ, 16.06.2023
новости, владимир путин, пмэф-2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Российский президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.