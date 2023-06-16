Аналитики ожидают замедления инфляции в еврозоне в мае
DailyFX: годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1 процента в мае
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 16 июня, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в июне показатель вырос до 60 пунктов с 59,2 пункта в мае.
https://1prime.ru/News/20230616/840844753.html
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