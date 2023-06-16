МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. "Эксперт РА": инфляция в России к концу года будет ниже шести процентов

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 16 июня, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.

В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в июне показатель вырос до 60 пунктов с 59,2 пункта в мае.