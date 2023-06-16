МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В ближайшие годы экономике США и некоторых других стран придется пережить сильнейший удар, причем нанесет его природа, пишет турецкая Dünya. СМИ: Россия и Китай нашли новый капкан для США

Соединенным Штатам грозит Эль-Ниньо — климатическое явление, которое нагреет воды Тихого океана до рекордно высоких температур. Это может привести к спаду производства в американских фермерских хозяйствах, отметил автор статьи.

Эль-Ниньо приведет к температурным рекордам в 2023 и 2024 годах и за пять лет нанесет мировой экономике ущерб в размере трех триллионов долларов. Лесные пожары, низкий уровень производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, ухудшение состояния инфраструктуры из-за наводнений и ураганов, а также эпидемии — вот лишь некоторые из опасностей, с которыми человечество может столкнуться в период Эль-Ниньо.

Самый сильный экономический удар получат США, для которых ущерб составит 699 миллиардов долларов из упомянутых трех триллионов.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, вероятность наступления Эль-Ниньо к концу июня текущего года составляет 60 процентов, к августу — 70 процентов, а в сентябре — 80 процентов.

"Самый сильный Эль-Ниньо был зафиксирован в 1982 году, — напомнил инженер-метеоролог Хусейн Озтель. — Утверждается, что Эль-Ниньо, который мы увидим этой осенью в мире, будет в 1,5, а то и в два раза сильнее, чем в 1982 году. Это весьма существенное значение. В 2024 году средняя температура может достичь пика".

Эль-Ниньо наступает в регионе, простирающемся от запада Южной Америки (Перу, Колумбия) в сторону Австралии. Способен вызывать тайфуны. Американцы едва ли захотят вспоминать ураган "Катрина" в 2005 году. Однако в 2024 году может быть еще хуже. Обычно такие ураганы случаются раз в сто лет, однако их частота может уменьшиться до 15-20 лет, считает эксперт.

Полностью материал читайте на ИноСМИ >>