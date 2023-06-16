Минфин выступил за возврат к публикации бизнес-отчетности с 1 июля
В Минфине выступили за возврат к публикации бизнес-отчетности с 1 июля с исключениями
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин выступает за раскрытие информации эмитентами с 1 июля, но отдельные компании часть информации раскрывать не будут, сказал на деловом завтраке Московской биржи "Эволюция в мире данных и трейдинга: технологические решения для финансового рынка" на ПМЭФ директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
"Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы вернуть раскрытие информации на рынок. С 1 июля заканчивает действие постановление правительства, которое разрешает эмитентам не раскрывать информацию, после этого мы рассчитываем, что информация будет раскрываться", — сказал он.
"Понятно, что у нас сейчас новые реалии, поэтому по каким-то компаниям какая-то особая информация, будет возможность ее не раскрывать, но финансовая информация, финансовые данные – то, что нужно для того, чтобы составлять аналитику. Без этого мы не сможем работать", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840846233.html
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