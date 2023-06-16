С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин выступает за раскрытие информации эмитентами с 1 июля, но отдельные компании часть информации раскрывать не будут, сказал на деловом завтраке Московской биржи "Эволюция в мире данных и трейдинга: технологические решения для финансового рынка" на ПМЭФ директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Минфин России расширил перечень офшорных зон до 91 страны

"Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы вернуть раскрытие информации на рынок. С 1 июля заканчивает действие постановление правительства, которое разрешает эмитентам не раскрывать информацию, после этого мы рассчитываем, что информация будет раскрываться", — сказал он.

"Понятно, что у нас сейчас новые реалии, поэтому по каким-то компаниям какая-то особая информация, будет возможность ее не раскрывать, но финансовая информация, финансовые данные – то, что нужно для того, чтобы составлять аналитику. Без этого мы не сможем работать", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.