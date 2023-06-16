C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Россияне стали чаще заказывать в ресторанах крепкий алкоголь

Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака.

"После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", — сказал Краснов.

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