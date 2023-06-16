АСИ: Москва заняла первое место в национальном рейтинге инвестклимата России за 2022 год
С.- ПЕТЕРБУРГ,16 июн — ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2022 года, столица пятый год подряд удерживает лидерство, результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.
После прочно обосновавшейся на первой строке рейтинга Москвы следует Татарстан, который также удерживает свою позицию уже пятый год подряд, а на третьем месте в этот раз оказались сразу три региона — Московская, Нижегородская и Тюменская области, причем оба последних перечисленных субъекта находились в рейтинге прошлого года на пятом месте. На четвертой строке — Тульская область, Башкирия и Сахалин (два последних региона поднялись на одну ступень по сравнению с предыдущим рейтингом). Пятое место у Новгородской области и Краснодарского края, который в прошлом году занимал восьмое.
На шестой строке — Санкт-Петербург и Чечня, поднявшаяся с 13-го места, на седьмой расположилась Калужская область. Восьмое место поделили Крым и Смоленская область – первый регион в прошлом году находился на седьмой позиции, второй – на 11-й. Девятое место поделили Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Магаданская и Самарская области (у Колымы в предыдущем рейтинге было 14-е место, у ХМАО – шестое). Первую десятку замыкает Карелия, которая в прошлом году занимала 14-ю строку.
Как уточнила Чупшева, по динамике роста в рейтинге лидерами стали Забайкальский край, Чеченская республика, Москва, Нижегородская, Тюменская области, Татарстан и Тверская область. "Инвестиционная активность регионов за пятилетний период значительно увеличилась, отражая диверсификацию экономического развития регионов… Первые два региона рейтинга превысили порог в 300 баллов – впервые. Всего улучшили свой индекс 60 регионов", — сказала гендиректор АСИ.
Она отметила, что третий год подряд продолжается тренд роста удовлетворенности предпринимателями инфраструктурой – это дороги, связь, доступность трудовых ресурсов. Улучшилась оценка мер государственной финансовой поддержки. Увеличилась доля региональных гарантийных обязательств от налоговых доходов регионов, стабильность в оценке особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. Ежегодно сокращаются сроки получения разрешения на строительство. По ее словам, сократилось количество контрольно-надзорных мероприятий в год в три раза.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840847352.html