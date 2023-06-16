С.- ПЕТЕРБУРГ,16 июн — ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2022 года, столица пятый год подряд удерживает лидерство, результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. Мишустин заявил о стремлении улучшить инвестклимат в России

После прочно обосновавшейся на первой строке рейтинга Москвы следует Татарстан, который также удерживает свою позицию уже пятый год подряд, а на третьем месте в этот раз оказались сразу три региона — Московская, Нижегородская и Тюменская области, причем оба последних перечисленных субъекта находились в рейтинге прошлого года на пятом месте. На четвертой строке — Тульская область, Башкирия и Сахалин (два последних региона поднялись на одну ступень по сравнению с предыдущим рейтингом). Пятое место у Новгородской области и Краснодарского края, который в прошлом году занимал восьмое.

На шестой строке — Санкт-Петербург и Чечня, поднявшаяся с 13-го места, на седьмой расположилась Калужская область. Восьмое место поделили Крым и Смоленская область – первый регион в прошлом году находился на седьмой позиции, второй – на 11-й. Девятое место поделили Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Магаданская и Самарская области (у Колымы в предыдущем рейтинге было 14-е место, у ХМАО – шестое). Первую десятку замыкает Карелия, которая в прошлом году занимала 14-ю строку.

Как уточнила Чупшева, по динамике роста в рейтинге лидерами стали Забайкальский край, Чеченская республика, Москва, Нижегородская, Тюменская области, Татарстан и Тверская область. "Инвестиционная активность регионов за пятилетний период значительно увеличилась, отражая диверсификацию экономического развития регионов… Первые два региона рейтинга превысили порог в 300 баллов – впервые. Всего улучшили свой индекс 60 регионов", — сказала гендиректор АСИ.

Она отметила, что третий год подряд продолжается тренд роста удовлетворенности предпринимателями инфраструктурой – это дороги, связь, доступность трудовых ресурсов. Улучшилась оценка мер государственной финансовой поддержки. Увеличилась доля региональных гарантийных обязательств от налоговых доходов регионов, стабильность в оценке особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. Ежегодно сокращаются сроки получения разрешения на строительство. По ее словам, сократилось количество контрольно-надзорных мероприятий в год в три раза.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.