МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Просьба президента Франции Эммануэля Макрона о приглашении на саммит БРИКС вызвала неоднозначную реакцию, пишет китайская Global Times. БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

Французский лидер попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на встречу организации, которая должна состояться в августе. Об этом писали французские СМИ, но Елисейский дворец пока это не подтвердил, а пресс-секретарь южноафриканского президента заявляет, что им ничего не известно о просьбе Макрона.

Как пишет издание, Москва попросила Париж объясниться: хочет ли он вновь наладить некие контакты, чтобы продемонстрировать активность Франции, или это что-то вроде троянского коня? И опасения России нельзя считать чрезмерными. Франция должна понимать, насколько глубока пропасть между западными и незападными странами, и как непрочно взаимное доверие. Особенно в условиях СВО сейчас и агрессивной политике США.

Однако сама идея Макрона весьма разумна, считает автор статьи. В обстановке усиливающихся разногласий между Севером и Югом и между Востоком и Западом возникает необходимость, чтобы кто-то преодолел идеологические и геополитические преграды и освободился от ментальных и понятийных ограничений. У Макрона явно имеются такие амбиции, и он предпринимает усилия в этом направлении. Это может дать совершенно неожиданные положительные результаты.

«Мы это ценим и относимся к этому с уважением. И мы готовы понять и доброжелательно отнестись к тому, что Франция обнародовала информацию о желании Макрона поехать на саммит БРИКС», — заметило издание.

Члены БРИКС приветствуют участие новых стран и игроков в нацеленном на развитие глобальном сотрудничестве, если такие участники демонстрируют добрую волю и готовность к равенству. Это относится не только к Франции, но и к США.

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