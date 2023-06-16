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Котяков: есть регионы, где уровень безработицы превысил десять процентов
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. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Имея на сегодняшний день минимальную безработицу... ПРАЙМ, 16.06.2023
регионы, экономика, новости, антон котяков, безработица, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", — сказал Котяков на ПМЭФ.
По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.