С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Есть ряд территорий в России, где уровень безработицы превышает 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

"Имея на сегодняшний день минимальную безработицу за современную историю, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%", — сказал Котяков на ПМЭФ.

По его словам, на этих территориях предстоит адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда.