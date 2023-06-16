С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Кибератаки на Россию не ограничиваются DDoS, злоумышленники предпринимают все более сложные попытки — скоординированные и массивные, состоящие из нескольких этапов, это уже тенденция, и для работы с этим вопросом нужен системный подход, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на ПМЭФ. Сбербанк оценил дефицит кибербезопасников в России

"Атаки DDoS, о которых в прошлом году говорили. Значит, в прошлом году пик был после начала специальной военной операции (СВО), второй квартал самый большой. Потом определенный спад — у пика спад, их все равно много достаточно было, и в начале 2023 года в первом квартале опять стало их больше. Это атаки грубой силы, они, значит, на КИИ они — да, потому КИИ, значит, предъявляются по многим направлениям", — сказал Шойтов во время выступления на сессии "Развитие критической информационной инфраструктуры: угрозы и перспективы".

Он добавил, что "после начала СВО наблюдалось увеличение количества и других атак на Россию, кроме DDoS". Появились более сложные атаки, которые, как объяснил Шойтов, состоят из нескольких этапов: например, проникновение в систему, закрепление, работа в системе, вывод информации и попытка распространения по системе. В результате чего система может быть разрушена. По его словам, этот процесс может занимать месяцы и даже годы.

"Появились именно вот эти, на чем рост — это скоординированные массированные. Вот именно связанные со специальной военной операцией, и да, они постепенно усложняются, и это будет продолжаться. И нам надо вот с такими… то есть мы с DDoS где-то научились, с такими простыми научились, а надо дальше системно отстраиваться. Вот такая тенденция", — добавил Шойтов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.