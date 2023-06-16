Мурашко: спрос на российскую медпродукцию на зарубежных рынках вырос
Мурашко заявил, что спрос на российскую медпродукцию на зарубежных рынках появился и вырос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Спрос на российскую медицинскую продукцию на зарубежных рынках есть, и он растет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все столкнулись в годы кризиса с дефицитом тех или иных лекарственных препаратов, медицинских изделий, и многие начали диверсифицировать свои рынки… Есть спрос на российскую продукцию на зарубежных рынках, и самое интересное, что он растет", — сказал Мурашко на сессии на ПМЭФ.
По его словам, Санкт-Петербург стал той площадкой, на которой число этих контактов растет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840849551.html
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