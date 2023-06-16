С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Спрос на российскую медицинскую продукцию на зарубежных рынках есть, и он растет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Володин: важно, чтобы средства на здравоохранение доходили до человека

"Все столкнулись в годы кризиса с дефицитом тех или иных лекарственных препаратов, медицинских изделий, и многие начали диверсифицировать свои рынки… Есть спрос на российскую продукцию на зарубежных рынках, и самое интересное, что он растет", — сказал Мурашко на сессии на ПМЭФ.

По его словам, Санкт-Петербург стал той площадкой, на которой число этих контактов растет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.