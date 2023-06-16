МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит нацбанку страны национализировать банки подсанкционных лиц, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Погружают глубже в бездну": французы возмутились тратой денег на Украину

Парламент страны поддержал проект еще в конце мая.

"Президент наконец подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками № 9107-1. Он вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе. А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы(украинского Альфа-банка. — Прим. ред.) ", — отметил Железняк в Telegram-канале.

В прошлом году Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Документ предусматривает процудуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".