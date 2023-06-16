Зеленский подписал закон о национализации банков подсанкционных лиц
Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банки подсанкционных лиц
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит нацбанку страны национализировать банки подсанкционных лиц, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Парламент страны поддержал проект еще в конце мая.
"Президент наконец подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками № 9107-1. Он вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе. А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы(украинского Альфа-банка. — Прим. ред.) ", — отметил Железняк в Telegram-канале.
В прошлом году Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Документ предусматривает процудуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
https://1prime.ru/News/20230616/840849711.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.