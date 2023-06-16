ПАРИЖ, 16 июн — ПРАЙМ. Франция "еще несколько месяцев" будет зависеть от России в плане поставок титана, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В преддверии открытия авиасалона Ле-Бурже президент посетил завод авиационной компании Safran Aircraft Engines, где представил план инвестиций в создание первого авиалайнера "с нулевыми выбросами" CO2. США не смогут заменить российский титан украинским, считает эксперт

"Пандемия коронавируса показала, что мы все еще зависимы. Мы еще несколько месяцев будем зависимы от России в плане титана. Сейчас мы ведем борьбу за восстановление нашего суверенитета. Мы ищем пути альтернативного производства титана, а также диверсификации поставок", — сказал Макрон в обращении к сотрудникам завода, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Согласно оценкам, проведенным в феврале 2022 года ФГ "Финам" для РИА Новости, "Ависма" обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

Под американские или европейские санкции этот металл не попал. Несмотря на это, корпорация Boeing в марте прошлого года объявила о прекращении закупок титана в России, а Airbus в декабре заявила о планах прекратить закупать российский титан "в течение нескольких месяцев". При этом еще в августе глава Airbus Гийом Фори отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".