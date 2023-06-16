Макрон: Франция "еще несколько месяцев" будет зависеть от России в плане поставок титана
ПАРИЖ, 16 июн — ПРАЙМ. Франция "еще несколько месяцев" будет зависеть от России в плане поставок титана, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
В преддверии открытия авиасалона Ле-Бурже президент посетил завод авиационной компании Safran Aircraft Engines, где представил план инвестиций в создание первого авиалайнера "с нулевыми выбросами" CO2.
"Пандемия коронавируса показала, что мы все еще зависимы. Мы еще несколько месяцев будем зависимы от России в плане титана. Сейчас мы ведем борьбу за восстановление нашего суверенитета. Мы ищем пути альтернативного производства титана, а также диверсификации поставок", — сказал Макрон в обращении к сотрудникам завода, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Согласно оценкам, проведенным в феврале 2022 года ФГ "Финам" для РИА Новости, "Ависма" обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.
Под американские или европейские санкции этот металл не попал. Несмотря на это, корпорация Boeing в марте прошлого года объявила о прекращении закупок титана в России, а Airbus в декабре заявила о планах прекратить закупать российский титан "в течение нескольких месяцев". При этом еще в августе глава Airbus Гийом Фори отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".
https://1prime.ru/News/20230616/840849895.html