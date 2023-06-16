Медведев ответил на слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО
Медведев заявил, что для стремящейся в НАТО нацистской Украины конфликт будет перманентным
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. России не нужна Украина в составе Североатлантического альяса в принципе, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил, что двери в организацию для Киева остаются открытыми.
"Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", — добавил Медведев.
https://1prime.ru/News/20230616/840850002.html
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