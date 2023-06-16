МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. России не нужна Украина в составе Североатлантического альяса в принципе, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Бывший генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил, что двери в организацию для Киева остаются открытыми.

"Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", — добавил Медведев.