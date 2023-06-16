С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу — вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а ребрендинг обойдётся в миллиарды рублей, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023. Мантуров опроверг заявление фон дер Ляйен о дефиците чипов в России

"Дело в том, что наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком — кооперация полезна. Что касается названия — тонкий момент. Я вчера имел дискуссию, не буду говорить, с кем. И он говорит, я потрачу на это несколько миллиардов рублей, переводя названия массового продукта на кириллицу, но я же хочу экспортировать. Поэтому спорный момент", — сказал он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики политики России для новой реальности".

При этом Мантуров подчеркнул, что сам он — сторонник кириллицы. "Приезжаешь в Китай — все на китайском написано, хочешь — читай, если поймёшь, хочешь — не читай, если не поймёшь", — привёл он пример того, когда страна называет бренды на родном языке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.