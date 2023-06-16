С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России – это чисто "бизнесовый" проект, который может быть реализован и без господдержки. Новая железная дорога на юг России обойдется в 1,4 триллиона рублей

"Мне нравится этот проект, поскольку он, во-первых, чисто бизнесовый. Он даже может реализовываться и без государственной поддержки", — сказал Силуанов журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, как он оценивает проект ВСМ и его перспективы.

"Самое главное, что этот проект экономический. Он связывает две столицы, и это будет одна большая агломерация. Это позволит создавать множество бизнесов, которые будут работать над мега-территорией, мега-проектом", — добавил министр.

Ранее в пятницу глава РЖД Олег Белозеров говорил о преимуществах ВСМ в ходе завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. Глава банка Герман Греф, который вел сессию, спросил у основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова, готов ли он вкладываться в проект. Тот ответил, что готов, но вопрос в условиях.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок — 1,7 триллиона рублей.

РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". При этом он отмечал, что заключение концессии — это конкурсная процедура.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.