МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин, говоря на ПМЭФ об отказе от нефтегазовой "иглы", отметил, что эта тенденция набирает обороты.

"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — заявил российский лидер.