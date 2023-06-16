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2023
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Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает обороты
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Президент Владимир Путин, говоря на ПМЭФ об отказе от нефтегазовой "иглы", отметил, что эта тенденция набирает обороты. "Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы... ПРАЙМ, 16.06.2023
новости, пмэф-2023, владимир путин, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин, говоря на ПМЭФ об отказе от нефтегазовой "иглы", отметил, что эта тенденция набирает обороты.
"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — заявил российский лидер.