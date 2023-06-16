МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что в прошлом году из черты бедности в стране в прошлом году вышел 1,7 миллиона человек. Мишустин дал оценку пересмотру расчетов бедности Росстатом

Он подчеркнул, что финансовые возможности страны позволяют держать уверенный курс на обеспечения соцсправедливости, а также снижения бедности и неравенства.

"Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, и если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%", — объяснил президент.

Россия, как он отметил, продолжит сохранять тенденцию на снижения уровня бедности.

"Ну, конечно, здесь каждый процент имеет значение – это совершенно очевидно. И даже эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту. Их доходы все-таки слишком низкие. Но главное — тенденция, и тенденцию, конечно, мы должны будем поддерживать и сохранять", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.