С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия должна увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности, чтобы защитить свой суверенитет, сказал по время пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин. Путин отметил сбалансированность российских госфинансов

"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", — сказал российский лидер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.