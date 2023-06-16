Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону
Путин заявил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия должна увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности, чтобы защитить свой суверенитет, сказал по время пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин.
"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", — сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840852707.html
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