С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России начнет тестирование операций с цифровым рублем с открытия кошельков и переводов физлиц в этом году, а затем будет пилотировать оплату товаров и услуг в розничных точках в 11 городах, рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Цифровой рубль уменьшит зависимость россиян от конкретного банка

"Мы начнем в этом году такие операции с цифровым рублем, как открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу. Дальше мы будем тестировать переводы от физического лица физическому лицу", — сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"И у нас есть уже группа торгово-сервисных предприятий, где мы будем пилотировать оплату товаров и услуг. Для нас это очень важно. Это 11 городов, где мы выбрали эти группы, и для нас оплата товаров и услуг более интересна с точки зрения практического опыта, чем переводы физлиц", — добавила она.

По словам первого зампреда ЦБ, речь идет о торговых предприятиях среднего уровня, они различаются в зависимости от банка и города. "Оплата в цифровых рублях будет осуществляться по QR-коду", — указала она.

Скоробогатова отметила, что сейчас тринадцать банков подтверждают свою готовность к участию в пилотировании реальных операций. Ранее в ходе ПМЭФ она сказала, что ЦБ надеется начать реальные операции с цифровым рублем в июле-августе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.