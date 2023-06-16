С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что многополярный миропорядок укрепляется. Путин: доходы населения в четвертом квартале 2022 года вернулись к росту

"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила своё существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что изменения в мире происходят во всех сферах. Они носят кардинальный и глубинный характер.

"В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", — добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.