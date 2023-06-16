Путин заявил, что многополярный миропорядок укрепляется, это — неизбежный процесс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что многополярный миропорядок укрепляется.
"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила своё существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", — отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что изменения в мире происходят во всех сферах. Они носят кардинальный и глубинный характер.
"В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", — добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840853364.html